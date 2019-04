Una cámara de seguridad de un zoo capta cómo dos cuidadores agreden a una pareja de pequeños osos panda

La agresión a esta pareja de cachorros de osos panda ha ocurrido en el centro Chengdu, encargados del cuidado de estos animales en China. En las imágenes, difundidas en las redes sociales, se puede ver como los dos hombres agreden y lanzan a los osos.

El centro ha intentado justificar la acción de los trabajadores asegurando que su intención era que los osos no se escaparan del recinto. Esta explicación no ha convencido a los usuarios que entienden que se empujen a los animales una vez para apartarlos, pero no tantas veces como ocurre en esta ocasión.

En una entrevista recogida por 'Daily Mail', el portavoz del centro lamentó la reacción de los usuarios y dijo que los animales estaban bastantes agresivos y que incluso pusieron en peligro la integridad física de los cuidadores.

El portavoz cuenta que los cuidadores también querían separar a los dos osos, porque uno de ellos tenía que pasar una noche aislado para hacerle un chequeo médico, por ese motivo el otro los perseguía.

A pesar de ello, el centro de cuidado dice que los trabajadores actuaron "demasiado fuerte y rápido", y con un comportamiento "inapropiado", por ese motivo, los trabajadores se han disculpado públicamente y han prometido que van a tratarlos con más suavidad. También dicen que el vídeo de 50 minutos está acortado en dos y que no refleja la situación real.