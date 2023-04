La justicia de Marruecos ha elevado las penas impuestas a tres hombres que violaron repetidamente a una niña 11 años en una aldea rural de Rabat, que quedó embarazada y tuvo hace un año un bebé. El Tribunal de Apelación de la capital ha condenado a los violadores a penas de cárcel de entre 10 y 20 años, rectificando las penas iniciales que eran de dos años tras las protestas.

En esta segunda y última vista, que duró once horas hasta la 1.30 horas pasada la medianoche, el juez elevó la pena contra Karim A. (36 años) y Yusef Z. (22 años y sobrino de Karim) de 18 meses a diez años de cárcel firmes y pagar cada uno de ellos una multa de 40.000 dirhams (3.500 euros). En cuanto al tercer condenado Abdeluahed B. (de 29 años y que según la prueba del ADN es el padre del bebé que la víctima dio a luz hace un año) fue condenado a 20 años de cárcel en lugar de dos años en primera instancia, y también fue condenado a pagar una multa de 60.000 dirhams (5.300 euros).

Fueron sentenciados por "secuestro de menores" y "atentado al pudor con violencia", un delito este último que tipifica la agresión sexual y prevé entre 10 y 20 años de cárcel cuando la víctima es menor. Durante la vista de este jueves, el fiscal pidió la máxima pena contra los tres hombres, que según el Código Penal marroquí sería de 20 años de prisión en este caso.

"Pido la máxima pena y, si hubiese existido en la ley la pena de muerte para estos casos, lo hubiese solicitado", ha asegurado durante su intervención, en la que subrayó a que a la niña, que ahora tiene 13 años, "le han privado de su infancia" y ya "no puede jugar como los otros niños". El fiscal afirmó no estar de acuerdo con las atenuantes que aplicó el juez de primera instancia a los tres condenados -considerar que la pena es demasiado dura para los hechos, la falta de antecedentes y su condición social-, ya que "no deberían aplicarse en estos casos indignantes que tienen consecuencias sobre toda la sociedad".

La indignación por las penas iniciales

Este caso ha causado gran indignación social en Marruecos por las penas leves de entre 18 meses y dos años de cárcel pronunciadas contra los condenados. El mismo ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, ha afirmado estar "sorprendido" con esa decisión. La niña, que ahora tiene 13 años, vive en una aldea rural cerca de la localidad de Tiflet, ubicada al este de Rabat. Dos de los condenados son vecinos familiares lejanos suyos y un tercero es también vecino. Según el testimonio policial de la menor, la violaron repetidamente y en ocasiones en grupo.

La vista estuvo marcada por el testimonio de la menor ante el tribunal a puerta cerrada, que, según sus abogados, confirmó sus declaraciones anteriores señalando a los condenados como sus violadores. También compareció una menor testigo de los hechos familiar de Yusef Z. y vecina de la víctima, que ante el tribunal se retractó de sus declaraciones anteriores, en las que confesó haber atestiguado abusos sexuales sobre la niña.

Según el fiscal, la menor testigo dijo haber acompañado un día a Yusef Z. a casa de la víctima y presenciado el acto sexual, que describió posteriormente ante la policía judicial. El fiscal decidió este viernes abrir una investigación contra esta menor por "complicidad" en los delitos por los que fueron condenados los tres hombres.

Por su parte, los sentenciados negaron rotundamente las acusaciones y uno de ellos, Abdeluahed B., dijo no ser el padre del bebé que dio a luz la niña, a pesar de que la prueba de ADN confirma que sí lo es en un 99,99 %. A la vista asistieron varias ONG defensoras de los derechos de la mujer y gran número de periodistas nacionales e internacionales, que siguen este caso que ha puesto de relieve las laxas penas aplicadas en Marruecos contra los violadores.