Antonio Moreno, amigo de Vicente Sala, expresidente de la CAM, y su mujer, María del Carmen Martínez. En Equipo de Investigación ha desvelado que antes del crimen de la viuda esta le confesó que alguien había "accedido a sus papeles".

"Me contó que estaba alarmada porque habían accedido a unos papeles muy privados, no sabía si con la intención de fotografiarlos o llevárselos", ha explicado Antonio en esta entrevista.

Tras esta confesión, ha asegurado, le recomendó contratar "protección personal" porque era "un asunto grave". "Ella me dijo 'pero no me asustes', pero para mí era algo objetivamente grave", ha agregado.

La muerte de María del Carmen impactó mucho a Antonio Moreno, que en un momento de la entrevista rompe a llorar llega a decir "qué puñetero profeta fui, yo había visto el peligro". "Da rabia no haberlo podido parar, lo que hace el puñetero dinero y los intereses".

Otros momentos destacados

Roberto Expósito, armero, explica en este vídeo que los casquillos utilizados en la escena del asesinato no se corresponden con las armas que suelen utilizar los sicarios. Lo que podría descartar que se tratara de un crimen por encargo.

Solo 24 horas después del asesinato de María del Carmen Martínez, la periodista de El Mundo Gema Peñalosa publicó esta exclusiva. "Avanzamos que las sospechas de la Policía se centraban en el círculo más íntimo de Mari Carmen por la actitud que mostraban", ha señalado en Equipo de Investigación. Y es que, la misma noche del crimen uno de los nietos de la viuda de la CAM publicó una fotografía en redes sociales con el mensaje "jaque mate".