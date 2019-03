La Junta de Castilla-La Mancha abandona a sus jóvenes tutelados

La paga de 400 euros que reciben los jóvenes tutelados por la Junta de Castilla La Mancha corre peligro. Son huérfanos o niños cuya tutela se queda la Junta, que reciben una ayuda al cumplir los 18 para su transición a la vida adulta. El Gobierno de Cospedal asegura que no se va a retirar esa paga, pero hay afectados que han recibido cartas donde les anuncian que se la quitan.

Es el caso de Mari Ángeles, cuya vida no ha sido nada fácil. "Ha mi padre le quitaron la custodia por una serie de conflictos que hubo en la familia y me quedé sola con mi madre, entonces ella enfermó” y esta joven se quedó huérfana. "Me quedé sola y me llevarón a un centro de servicios sociales, allí fue donde me quedé sin protección", confiesa Mari Ángeles.

En ese centro estuvo de los 14 a los 17 años. Poco antes de cumplir la mayoría de edad, vivió en un piso tutelado por un educador. Igual que hizo Joshua tras un tiempo en el centro de menores. "Aquí te enseñan a manejarte económicamente, a comprar y hacer la comida, a limpiar y saberte organizar", asegura Joshua.

Es el paso previo a la emancipación que, hasta ahora, llegaba con una ayuda de 400 euros. Aunque la Junta de Castilla la Mancha asegura que seguirán cobrando la ayuda, una carta remitida por la Consejería de Asuntos Sociales anuncia su fin.