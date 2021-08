"Después de tantos años, no saben la ilusión que me hace el arranque de hoy", así comenzaba la periodista Julia Otero el mensaje para su regreso provisional a la radio durante esta semana tras avanzar el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo. Y su vuelta ha estado marcada, una vez más, por el positivismo.

"Si te caes siete veces, levántate ocho", afirmaba la presentadora de Julia en la Onda. Y añadía: "Es un mensaje que quiero compartir con las personas que están atravesando alguna tormenta, sea la que sea. Aquí está la radio para acompañarles, hablarles y para hacerles reír, llorar, pensar... seguimos como siempre, somos ambiciosas y guerreras".

La vuelta para arrancar la decimoquinta temporada del programa va a ser provisional, según ha confirmado la propia periodista. "Si las fuerzas lo permiten, les voy a acompañar esta semana pero es provisional", aclaraba antes de recordar que su proceso de recuperación continúa: "Después de la física y la química, llega el bisturí.

Julia Otero ya se había puesto frente al micrófono por sorpresa el pasado 21 de junio, cuando sustituyó a Carmen Juan y agradeció a la audiencia sus palabras de ánimo: "He tenido la suerte de estar rodeada de miles, millones de palabras, cada día, sin faltar ninguno, de personas que no conozco pero me han hablado como si yo fuera uno de los suyos, y lo soy. Les daría las gracias el resto de mi vida".