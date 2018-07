Una joven no se corta el pelo en 20 años: "Mi cabello pesa tanto como mi gato"

''Se suelen meter conmigo en persona y en las redes sociales por la longitud de mi cabello", afirma Aliia al periódico 'The Sun'. Iván Balaban es su pareja y comenta que para irse de vacaciones tienen que ''buscar la estancia de acuerdo a las necesidades del cabello de Aliia ya que es como otro miembro de la familia".

''Estoy encantado con el pelo de mi mujer, me enorgullece que no se le haya cortado en tanto tiempo. Siempre estoy acurrucándome a la pared para que el pelo de mi mujer tenga más espacio", destaca Iván Balaban a 'The Sun'.

El sueño de Aliia era tener el pelo como las hadas de los cuentos, las heroínas de pelo largo y sobre todo como Rapunzel. Además, le tiene muy cuidado ya que las tiendas le suelen enviar productos gratuitos para que no se le estropee.

"Ya que mi pelo es muy largo, me tropiezo con él, siempre me recojo el pelo cuando salgo de casa", comenta Aliia al periódico británico. A pesar de que no es fácil llevar una rutina diaria normal con el pelo tan largo, la joven no tiene planes de cortárselo.

"Mi plan no es conseguir el Récord Guiness, aunque tengo el cabello más largo de toda Letonia", concluye Aliia Nasyrova.