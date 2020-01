Las redes sociales nos ayudan a estar al día de lo que ocurre a nuestro alrededor y a comunicarnos con los demás. Sin embargo, en ocasiones pueden ser un auténtico arma de doble filo y el caso de Chloe Davison bien lo demuestra.

El cuerpo de esta joven de 19 años fue encontrado sin vida en su casa en el condado de Durham, Reino Unido. Se suicidó por no poder soportar la presión de las redes sociales, según ha denunciado su familia.

Constantemente, Chloe Davison buscaba el respaldo de las redes y cuando no lo obtenía se frustraba. Su hermana mayor ha asegurado a The Sun que Chloe padecía ansiedad y que plataformas como Facebook eran su falsa vía de escape. "Era el tipo de persona que, si ponía una foto en Facebook, pedía a toda la familia que le diera a 'like'", ha explicado.

Su hermana ha explicado también que la joven "pensaba que no era lo suficientemente buena salvo que recibiera 'likes' o comentarios" y que "si no los tenía, no se sentía aceptada".

Precisamente, los comentarios ofensivos hacían que Chloe Davison llegara a pasar horas y horas llorando. "Es demasiado fácil para las personas sentarse detrás de un móvil u ordenador y enviar mensajes desagradables sin consecuencias. Me senté muchas noches con Chloe mientras lloraba porque alguien había dicho algo terrible", ha desvelado su hermana.

Rota de dolor, la madre de la joven también ha culpado a las redes sociales de lo sucedido en declaraciones a Newcastle Chronicle: "Se apoderaron de la vida de Chloe. El impacto que tienen, especialmente en los jóvenes, puede ser devastador".

Los hechos tuvieron lugar a finales de diciembre, pero ha sido ahora cuando la familia de la joven ha roto su silencio para contar lo ocurrido e intentar que, con su denuncia, no haya más casos así.

El uso inadecuado o descontrolado de las redes sociales puede suponer un riesgo que, en situaciones extremas, pueden terminar trágicamente. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años.