José Luis Barrera, experto en vulcanología del Colegio Oficial de Geólogos, ha destacado en laSexta que la erupción volcánica que se ha producido en la zona de Cabeza de Vaca, en El Paso, "por su número de bocas, el sitio por el que ha salido y hacia el lugar al que está discurriendo, se parece muchísimo a la erupción de 1949, que fue la de San Juan, y duró 38 días".

En este sentido, Barrera ha subrayado que la erupción del volcán de San Juan "tuvo unas coladas muy similares a estas, por lo que no cabe esperar, a no ser que cambie el régimen de la erupción, que esto vaya a durar mucho". Sin embargo, ha dicho que "nadie puede precisar" cuántos días va a durar: "Estamos hablando de días, pero no sabemos si serán 24, un mes o cinco semanas", ha apostillado.