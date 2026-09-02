Un agente de paisano sorprende a un motorista que circulaba por la acera en Barcelona

El policía se encontraba en el paseo marítimo de la Ciudad Condal cuando paró al motorista para sancionarle. La actuación ha generado una gran polémica debido a que el agente llevaba un vaso.

Una pareja de policías de paisano ha detenido a un ladrón en el centro de Barcelona mientras delinquía. Leo Álvarez expone que el ladrón es multirreincidente y, por primera vez, el Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido que el caco entre en prisión preventiva por 34 delitos.

Beatriz de Vicente señala que es una resolución histórica "precisamente para atacar esta concatenación de hurtos que salían tan baratos".

Esta no es la única actuación destacable de un agente de la guardia urbana de la Ciudad Condal. Iñaki López cuenta que sorprendió a un motorista que iba a toda velocidad por la acera del paseo marítimo de Barcelona.

Álvarez expone que, en esta ocasión, la actuación ha sido muy criticada ya que va con un vaso en la mano. El periodista indica que el paseo marítimo es una zona de fiesta y él va de paisano.

En agente ha parado a ese motorista para sancionarle y mucha gente afirma que el policía lleva una bebida alcohólica. "No sabemos si es un cubata, una cerveza, un zumo de naranja o no es nada", comenta Álvarez.

Beatriz indica que se debe distinguir si un agente está o no de servicio. Si está en su tiempo de ocio, tomando una copa, y ve un delito e interviene para evitarlo, "no estaría cometiendo ninguna sanción porque no estaría en su tiempo de trabajo, actuaría conforme a lo que es lógico".

"Ahora bien, si está como paisano y está trabajando, el régimen sancionador es muy estricto", expone la abogada, "es una falta muy grave". Desde el ayuntamiento han explicado que es "un agente haciendo su trabajo".

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