Toni Pericas, piloto, sobre su mensaje tranquilizador a los pasajeros de un vuelo con turbulencias: "Tengo empatía con la gente con miedo a volar"

"Que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo", comentaba en un vuelo Toni Pericas para calmar a sus pasajeros por las turbulencias, un mensaje con "truco", porque da cursos para quitar el miedo a volar.

Durante un vuelo entre Ibiza y Palma de Mallorca, el piloto del avión decidía tranquilizar a sus pasajeros ante un episodio de fuertes turbulencias y aprovechaba la megafonía para explicarles los motivos y por qué el avión iba a empezar a bajar: "Por favor, sigan disfrutando del vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo".

Más Vale Tarde conecta con este piloto, Toni Pericas, que explica que la compañía aérea para la que trabaja "nos motiva mucho para que demos este tipo de voces al pasaje".

Además, señala que su mensaje "tiene truco", porque él mismo se dedica a dar cursos para vencer el miedo a volar. "Tengo cierta empatía con la gente que tiene miedo a volar, que no es poca", comenta el piloto.

En este sentido, el piloto asegura que es posible quitar el miedo a volar: "La psicología no es una ciencia oculta, no es magia negra y las compañeras psicólogas te dicen por qué lo tienes, cómo se quita y el trabajo que tienes que hacer". Su labor en estos casos es la de aportar la información desde el punto de vista de la aviación y asegura que sale de estos cursos "con un subidón de adrenalina" por el feedback de la gente.

Como piloto, al acabar el vuelo suele tener algún encuentro con los pasajeros: "El feedback es buenísimo, la gente es muy amable y te da las gracias. Es un placer, el mejor de los premios al cabo del día", afirma.

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