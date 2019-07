La chica de 18 años había sorprendido en numerosas ocasiones a sus seguidores con sus frecuentes cambios de look, pero en esta ocasión la sorpresa se la llevó ella cuando vio como se caía su pelo.

Faith había decidido aplicarse una loción para reducir los rizos de su pelo y facilitar el alisado. Recientemente se había decolorado el pelo para poder teñírselo de azul pero, a pesar de las advertencias que había recibido, decidió no esperar para probar el producto alisador.

La influencer quiso mostrar a sus seguidores cómo se aplicaba el producto a través de un directo de Instagram. En el momento de retirarlo del pelo, Lola no salía de su asombro al ver como todo su cabello se quedaba pegado al peine. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, la chica corrió a lavarse el pelo. Pero la loción no había reaccionado bien con su pelo decolorado y ya no le quedó más remedio que raparse totalmente la cabeza.

Lola Faith ha recibido numerosos mensajes de apoyo de sus fans, a los que ha advertido de seguir las indicaciones de los productos. Ahora ha encontrado el lado positivo a su nuevo cambio de look y disfruta de él tanto como de todos los anteriores.