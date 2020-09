Un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo de un año y de su hijastro de cuatro ha sido absuelto en Tudela, Navarra. Ahora, el padre de una de las víctimas ha denunciado la decisión del tribunal: "No puedo llegar a entender que la justicia lo absuelva con todas las pruebas y los hechos que existen; no me cabe en la cabeza", ha manifestado.

En 2016, una mujer entregó una bandolera que se había encontrado en la calle a la Guardia Civil. En su interior, los agentes encontraron una memoria USB con imágenes de contenido pornográfico con menores. Posteriormente, durante un registro en el domicilio del acusado, hallaron toneladas de vídeos y fotos con el mismo tipo de contenido, motivo por el cual el hombre fue acusado de tres delitos continuados de abuso sexual a menores, de producción y posesión de pornografía infantil.

Sin embargo, el pederasta ha sido puesto en libertad porque las primeras pruebas se consiguieron sin autorización. En este sentido, Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, ha señalado que las pruebas se caen "si al acceder a ellas no hay autorización del titular o de un juez".

Por su parte, la madre de una de las víctimas cuestiona a la Justicia: "No veo lógico que teniendo las pruebas lo dejen libre para que siga haciendo daño a otros menores" y dice que tiene "pánico" de que se acerque a sus hijos y "les haga daño". Asimismo, Ana Hernando Tojo, miembro de la Asociación Clara Campoamor, ha criticado que "hay algo perverso en la aplicación de la ley cunado lleva a situaciones como esta".

La familia de una de las víctimas ha denunciado que la sentencia protege al pederasta y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo de Justicia de Navarra porque, según ha defendido, "las pruebas son evidentes". Para ellos, la orden de alejamiento que tiene el pederasta sobre los menores es insuficiente y quieren que esté en la cárcel para que así no pueda volver a reincidir.