El avance de un documental de 'National Geographic' ha desatado la indignación en el Puerto de Vigo, al que presenta como "el mayor puerto de pesca ilegal de Europa está en España". Un reportaje en el que además se afirma que "Galicia siempre ha sido un portal para el contrabando", no solo de pescado, sino también de tabaco y drogas.

El avance sostiene asimismo que "cualquiera de las cientos de especies a la venta hoy podría haber sido transferida desde un barco de pesca ilegal a uno con la documentación en orden", un proceso frecuente, sostiene, para "blanquear pesca ilegal e insertarla en la cadena de suministro legal".

Aunque aún no se ha emitido al completo, los armadores y las autoridades portuarias han exigido ya la retirada del vídeo y dicen sentirse engañados porque cuando se pidieron los permisos para grabar no fueron claros con el contenido final del documental.

En este sentido, Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, ha sentenciado que lo ocurrido "es absolutamente intolerable": "Se han aprovechado de nuestra buena fe", ha lamentado, afirmando que lo que dice el vídeo "es absolutamente falso" y "fake". "No aportan la más mínima prueba", ha denunciado.

De hecho, la Autoridad Portuaria de Vigo anunciaba este lunes acciones legales contra 'National Geographic' ante los "atraques gratuitos, injustificados e infundados" contra el Puerto. Su presidente, Carlos Botana defendió que el puerto "ha luchado desde hace años contra las prácticas ilegales" y que se controla el 100% de la pesca congelada que llega en los buques: "Es muy difícil que entre pescado ilegal con un control del 100%", subrayaba.

Además, la Autoridad Portuaria ha enviado un requerimiento a 'National Geographic' para que retire el vídeo y lo subsane y solicitando que no se publique el documental completo. "Lo que nos sorprende es que no se hayan pedido aclaraciones al Puerto para poder corroborar si hay algo real o no", criticaba Botana, que insistió en todos los mecanismos de control existentes y en que la Agencia Europea del Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) tiene su sede precisamente en Vigo.

Preguntado sobre si en algún momento los responsables del reportaje se pusieron en contacto con la Autoridad Portuaria antes de grabar, el presidente del Puerto dijo que había constancia de que iban a grabar en las instalaciones, pero no el motivo del reportaje y que no se pidió información sobre la pesca ilegal.