Las incógnitas del fatal incendio en Alcorcón: un accidente de un coche híbrido y un fuego que se propagó con mucha rapidez

Un trágico accidente ocurrió en Alcorcón cuando un conductor perdió el control de su vehículo híbrido, chocando contra otro coche al ingresar a un garaje. El coche explotó, provocando un incendio que resultó en la muerte de dos bomberos y dejó a otro en estado crítico. El conductor fue hospitalizado, pero su vida no corre peligro. Además, 14 bomberos y un vecino sufrieron intoxicaciones leves por humo. El garaje, descrito como no muy grande, se convirtió en una trampa mortal para uno de los agentes, el resto, como narra uno de los interventores, al romperse su línea de vida, tuvieron suerte y lograron salir.

Sobre las 16:30 horas de este miércoles un trágico suceso golpeaba a los vecinos de la localidad madrileña de Alcorcón: un conductor de un vehículo perdía el control del mismo y se chocaba contra otro coche al ingresar en un garaje del municipio madrileño.

Acto seguido, el vehículo de carácter híbrido -como apuntan las últimas informaciones a las que ha tenido acceso laSexta-, con una pequeña batería en su interior, pero movido principalmente por la combustión de gasolina; explotaba provocando un gran fuego que se propagó rápidamente y que, horas después, se saldó con la muerte de dos bomberos y con otro ingresado en estado crítico en el hospital de Getafe, donde se recupera de la gravedad de sus quemaduras. El agente fue intubado nada más llegar al centro hospitalario y ya se encuentra estable dentro de la gravedad.

El conductor del vehículo accidentado también fue trasladado al hospital, aunque su estado es estable y su vida no corre peligro. Así lo ha informado la portavoz de la policía, María Muñoz.

Los servicios de emergencias confirmaron inicialmente la muerte de uno de los bomberos debido a una parada respiratoria y, pocos minutos después, encontraron a otro sin vida en el interior del garaje.

Además, 14 bomberos fueron atendidos por intoxicaciones leves por inhalación de humo, al igual que un vecino, que finalmente fue trasladado al Hospital de Alcorcón para ser atendido.

Así se produjo la intervención de los bomberos

LaSexta ha tenido acceso a las declaraciones de uno de los bomberos que se encontraba en el lugar donde se produjo el accidente y ha informado de que el garaje incendiado "no era excesivamente grande". Además, el coche era de carácter "híbrido", compuesto por gasolina y una pequeña batería; y no eléctrico como apuntaban las primeras informaciones publicadas. Concretamente se trataba de un "Porsche híbrido".

También ha narrado cómo se produjo la actuación del cuerpo. Entraron "dos binomios", es decir "dos parejas de bomberos". Durante su incursión tuvo lugar una fuerte explosión que derribó "un muro y unas puertas". Al producirse esas explosiones, se cortó "la progresión con el mangaje", un hecho de vida o muerte para las dotaciones; ya que es la propia manguera la que hace de "línea de vida" y utilizan en los incendios para no desubicarse.

"Algunos tuvieron suerte y pudieron encontrar accidentalmente la salida, otros no lo han conseguido", ha narrado el bombero, y ha explicado que los compañeros que no lograron salir del garaje fue porque a uno le dio "la explosión totalmente de lleno, y el otro, salió fuera y, al ver que no salían los compañeros, volvió a entrar cuando no le quedaba aire". Esto hizo que se desorientara y pareciera en el interior del garaje.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado en declaraciones con los periodistas que la principal hipótesis que se baraja sobre el incendio es que fue provocado por la colisión de los vehículos. Asimismo, ha indicado que tras la primera detonación se produjo otras adicionales y que fue esto "lo que conllevó las altas temperaturas que se produjeron" en el interior del garaje que "acabó abrasándoles sin poder salir de ahí".

Más detalles sobre el accidente

El delegado del Gobierno también ha indicado que fuentes policiales barajaron la posibilidad de que fuera un error humano el que produjo el accidente. Concretamente, una confusión con las marchas u otras circunstancias del conductor las que llevaran a colisionar con otro vehículo.

En el interior del coche accidentado viajaba una pareja; la mujer logró salir por su propio pie, mientras que el hombre necesitó la ayuda de unos operarios que realizaban una pequeña obra para escapar del garaje.