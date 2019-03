Incertidumbre en el sector hotelero tras la anulación de la adjudicación de los viajes del Imserso

Toni no sabe si seguirá trabajando en un hotel a partir de noviembre. "Estamos con incertidumbre porque no sabemos qué empresa va a llevar los viajes del Imserso", asegura Toni, recepcionista del Hotel Golden Benidorm.



El suyo es uno de los muchos que dependen del Imserso para no cerrar durante la temporada baja. El gerente del hotel, Daniel López, explica que "muchos usuarios del Imserso llaman porque no saben qué está pasando".



Lo que está pasando es que se ha paralizado la adjudicación del programa después de ser recurrido por los licitantes derrotados. La patronal hotelera es optimista, pero echa números. "De los 35 hoteles que trabajan con el Imserso, 15 tendrían que cerrar", afirma Toni Mayor, presidente de la patronal hotelera de Benidorm HOSBEC.



Una situación que afectaría a más de 300 hoteles por todo el país y a más de 91.000 puestos de trabajo directos e indirectos, según Comisiones Obreras. Angélica Blanco, directora del Hotel Congreso, asegura que es su "subsistencia".



Angelina está preocupada. Es una de las 900.000 personas que cada año disfrutan de estos viajes que están en el aire a falta de la resolución definitiva. "No me han enviado nada todavía", asegura. Un problema que el Gobierno ya se ha comprometido con el sector a tener resuelto la semana que viene.