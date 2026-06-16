Un incendio en una nave de chatarra en Vicálvaro (Madrid) deja una gran columna de humo

Los detalles Hasta el lugar se han trasladado unidades de Samur-Protección Civil con carácter preventivo, mientras que la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la regulación de tráfico en la zona.

Un incendio en una nave de chatarra en Vicálvaro, Madrid, ha generado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. El fuego comenzó alrededor de las 16:30 horas en una parcela al aire libre en la calle Pirotecnia. Once dotaciones de Bomberos de Madrid se desplazaron al lugar para controlar el incendio, logrando reducir la intensidad de las llamas con bombas y maquinaria de la instalación, aunque el fuego sigue activo. Unidades de Samur-Protección Civil se encuentran en el área de manera preventiva, mientras la Policía Municipal gestiona el tráfico.

Un incendio en una nave de chatarra en el distrito madrileño de Vicálvaro ha dejado este martes una gran columna de humo visible desde diversos puntos de Madrid.

Los Bomberos de Madrid han trabajado en la extinción del incendio que se ha producido en una parcela al aire libre en el distrito de Vicálvaro.

El incendio ha comenzado sobre las 16:30 horas en una parcela situada en la calle Pirotecnia, hasta donde han acudido 11 dotaciones de Bomberos de la capital, que después han estado trabajando para rebajar la intensidad de las llamas.

Los profesionales han logrado rebajar la intensidad del fuego con la ayuda de varias bombas y de maquinaria de la propia instalación, si bien el incendio aún sigue activo. Una vez hecho esto, han comenzado a retirar material combustible sirviéndose de la maquinaria de la propia instalación.

Hasta el lugar se han trasladado unidades de Samur-Protección Civil con carácter preventivo, mientras que la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la regulación de tráfico en la zona.

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