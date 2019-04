Implantar una asignatura de periodismo en las aulas: la petición de la FAPE para acabar con las fake news

Encontramos en Internet esta noticia: "Cáritas rechaza ayudar a una mujer en paro por no ser inmigrante". ¿Tenemos claro si es un bulo, o no? Lo primero que hay que mirar es quién lo publica. En este caso, es un blog llamado 'Custodia Paterna', de una asociación de padres divorciados. Si nunca has oído hablar de ellos y si se dedican a algo que nada tiene que ver con la noticia, desconfía.

La segunda clave para identificarlos es si alguien más lo ha publicado. Porque si sólo lo difunde una fuente, algo raro hay. Otra polémica exclusiva fue la de "el rey Juan Carlos organizó el golpe del 23F". Sólo la publicó el 'Mediterráneo Digital' y si fuera cierto, otros medios hablarían también de ello.

"Si aparte de en mi WhatsApp, aparece en la tele o en la radio, tiene más probabilidades de ser real", explica Juan Luis Manfredi, profesor de Periodismo en la Universidad de Castilla La Mancha,

La tercera pista para destapar bulos es comprobar si la noticia se trata de un 'corta-pega' sin fuente. Porque no, Aznar nunca dijo que tuviera una aparición celestial. Dios nunca le dijo que le necesitaba vivo para liderar a la humanidad.

"Si no lo tienes claro, ni estás seguro de si lo que te mandan es real, no lo compartas", señala Julio Montes, confundador de 'Maldita Hemeroteca'.

Y ojo con los chistes, porque hay noticias de humor que acaban colándonos como ciertas, como la de una mujer que estuvo 28 años haciéndose la ciega para no saludar. Se publicó en 24 países, pero sólo era una broma.