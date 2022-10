"¿Cómo puedo saber si el AVE Madrid-Granada del 28 de octubre a las 19:35 está afectado por la huelga de Renfe?". "Alucinante que a cinco días de la huelga de Renfe no sepan nada aún de los servicios mínimos". "La semana que viene están de huelga los de Renfe, voy a tener que ir en gaviota". Son muchos los usuarios que han manifestado sus quejas o su preocupación por los paros convocados para los próximos días en los trenes de Renfe, especialmente por la falta de información acerca de los trenes que sí circularán y los que se verán afectados.

Con la negociación para actualizar el convenio colectivo del sector bloqueada desde el pasado mes de abril, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y Semaf han convocado por ahora tres días de huelga que afectarán a los servicios de Renfe durante toda la jornada los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Una semana antes del primer paro, la información era escasa: "Deberíamos tenerlos [los datos] a lo largo del día de hoy", señalaban desde la compañía ferroviaria este martes, a solo tres días de que arranque el primer día de huelga. No obstante, a falta de que se publique la lista completa de los trenes que no se verán afectados por la huelga, Renfe ha explicado una manera de comprobar qué trenes circularán y cuáles no.

En respuesta a un usuario preocupado por su tren del día 28 de octubre, Renfe ha señalado que se puede hacer una "simulación de compra" del billete para el tren en cuestión; en el caso de que el tren elegido "no esté bloqueado" para la compra significa que "va a circular". En algunos casos, determinados billetes para trayectos que estaban previstos para esa jornada aparecerán en la web de la Renfe como no disponibles.

Desde laSexta hemos comprobado el estado de alguno de ellos y, por ejemplo, en el caso del AVE que circula entre Madrid y Barcelona con salida de la capital a las 9:00 y llegada a la Ciudad Condal a las 11:30 "no se encuentra disponible para la venta", así como el de las 16:00 o el de las 20:00, ambos AVE también.

Lo mismo ocurre con tres de los seis trenes entre Madrid y Granada para el mismo día —el AVE-AVANT de las 8:00 y los Media Distancia-AVANT de las 10:55 y de las 18:00 del mismo día—, los trayectos entre A Coruña y Zamora de las 05:55 (AVANT-Larga Distancia), 9:30 (Media Distancia-Larga Distancia), 11:30 (AVANT-Larga Distancia) y las 17:20 (AVANT-Larga Distancia) o los que unen Barcelona con Zaragoza con salida a las 08:50 (ALVIA), y a las 11:00 (AVE). Estos son solo algunos ejemplos.