PISCIS

SALUD: Es bastante probable que pilles el primer catarro de la temporada, que se manifestará en forma de afonía y tos seca. Evita automedicarte.

DINERO: Si tienes pareja, háblale de tus proyectos y negocios, e invítala a participar en ellos. Pronto harás una gran inversión y ganarás dinero.

AMOR: Tu corazón pasa por una etapa de cierta soledad e incomprensión. No tienes ganas de nada y hasta se te olvida ser detallista en casa.

ACUARIO

SALUD: Por un traspiés, corren peligro tus rodillas. Pasear al aire libre te dará fuerza y beneficiará tu estado de ánimo.

DINERO: Tendrás suerte en el trabajo si lo compartes con tu pareja o con la familia. Antes de pedir un crédito, mira la nómina y el banco.

AMOR: Prepara una salida o fiesta con tu pareja, en la que demuestres tu amor e intenciones. Por cariño podrías hacerte cargo de un familiar.

CAPRICORNIO

SALUD: El picor de ojos podría deberse a una alergia. Si es así, pasará pronto. El cabello te preocupa y deberías seguir una terapia adecuada.

DINERO: A través de algún amigo te puede surgir la ocasión de lucirte o destacar en el trabajo. No desaproveches las oportunidades de viajar.

AMOR: Tus recuerdos te llevan a llamar y quedar con viejos amigos. Debes perdonar un error de pareja y dejar salir el afecto y los mimos.

SAGITARIO

SALUD: Tu físico despierta envidias, pero debes empezar a cuidarte más. No abandones los hábitos saludables ni caigas en tentaciones fáciles.

DINERO: Suerte en los asuntos laborales que llevas entre manos. No hagas caso de las envidias que te tienen, porque fastidiarían tus proyectos.

AMOR: Aunque tengas pareja estable, tu corazón espera todavía encontrar un gran amor. Debido a tu sensibilidad, te sientes decepcionada.

ESCORPIO

SALUD: El aparato digestivo te dará algún problemilla sin importancia. Si te hacen análisis o pruebas, todo saldrá bien. Cuida tu higiene.

DINERO: Te agobian los problemas laborales de los que te rodean. Cuidado con las traiciones de gente que crees que te va a cubrir las espaldas.

AMOR: Abre el corazón y trata de dar el cariño que escondes. Asistirás a una fiesta en la que te vas a sentir radiante y feliz.

LIBRA

SALUD: Cortar de repente un tratamiento te podría retrasar la recuperación. Los nervios te tienen muy alterado.

DINERO: Tendrás el afecto de tus superiores, podrías ascender o llevar las riendas de un negocio o puesto de relevancia.

AMOR: Intenta reconquistar a tu pareja con el mismo empeño que le dedicaste la primera vez. A veces, se te olvidan detalles importantes.

VIRGO

SALUD: No te obsesiones con tu salud, estás bien pero los nervios no te dejan parar. Si tienes un dolor persistente en la rodilla, consúltalo.

DINERO: Todo va lento, a veces, piensas que tienes mala suerte. Ayudas a todos los que te rodean y te sientes manipulada. te llega algo bueno.

AMOR: Te ilusionas con lo último que llega y puedes llevarte un chasco con quien en principio te parece maravilloso. Suerte en los viajes.

LEO

SALUD: Algo de anemia o debilidad te podría llevar a tener fiebre. Quizá necesites consumir carne y un aporte de vitamina C.

DINERO: Lucha por superarte y no te acomodes a una situación fácil. Verás caer a alguien que te ha hecho una faena.

AMOR: Si has pasado una época de tristeza o soledad, pronto te animarás, conocerás una persona interesante de la que puedes enamorarte.

CÁNCER

SALUD: Las terapias y los tratamientos de la piel te hacen un efecto rápido y positivo. Si llevas tiempo sin ir al dentista, hazte una limpieza de boca.

DINERO: Ocasión de ascender o recibir más apoyo y confiar en los que te rodean. Vales para mandar y lo harás. Suerte con los números dobles.

AMOR: Presientes como si el destino te aportara una historia inesperada y estás a favor de vivir coqueteos y aventuras. No hagas daño a nadie.

GÉMINIS

SALUD: Debes levantar el ánimo. El estado de salud de un amigo te agobiará mucho. Los oídos son tu parte delicada, cuídate.

DINERO: Supérate en el trabajo y no decaigas por nada aunque veas un montón de zancadillas a tu alrededor. Compartirás un dinero inesperado.

AMOR: Si sufriste una etapa de tirantez, ya ha pasado. El azar te llevará a conocer a una persona en una situación similar a la tuya.

TAURO

SALUD: Tienes muy poca fuerza de voluntad y comes todo lo que no debes. No dejes de controlarte si tienes el colesterol alto. Cuidarte más.

DINERO: Tendrás que soportar un trabajo algo rutinario, pero que podría evolucionar bien si te llenas de paciencia.

AMOR: Deja salir el cariño hacia la persona que te importa y por la que estás perdiendo el corazón. Los amigos demostrarán que te quieren.

ARIES

SALUD: Controla el colesterol y el ácido úrico si lo tienes alterado. En los últimos días, has comido de más, por eso, sentirás cierta hinchazón.

DINERO: Llega la suerte de la mano de una persona querida que te beneficiará. Resultados positivos si pasas un examen.

AMOR: No es nada aconsejable agobiar a tu pareja porque ya te demuestra que te quiere. Con tu familia te sentirás feliz, apoyada y querida.