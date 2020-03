PISCIS

SALUD: El hecho de no dormir bien te puede irritar los ojos o te pueden salir ojeras. No tomes alcohol y piensa en dejar de lado tanto estrés.

DINERO: Saldrá bien un proyecto de compra o inversión que tengas entre manos. Mejorará tu economía y puedes tener noticias laborales.

AMOR: No permitas que la relación con tu pareja se enfríe debido a la aparente indiferencia que muestras a veces. Recupera la pasión.

ACUARIO

SALUD: Tendrás un pequeño susto, pero unas pruebas o análisis te devolverán la tranquilidad. Sigue los consejos de tu médico.

DINERO: No pienses que la suerte va a llegar por casualidad, porque no será así. Tu trabajo, según la evolución astral, no va a sufrir cambios.

AMOR: Te enfadas por todo y luego tienes que rectificar. En tu pareja encuentras el apoyo que necesitas. Facilidad para hacer nuevos amigos.

CAPRICORNIO

SALUD: Te dolerán las articulaciones, pero no será importante. Cuida tu aparato digestivo con una alimentación sana, natural y menos copiosa.

DINERO: Los problemas no se solucionan de un día para otro, así que ten paciencia, pues ahora vas a atravesar una etapa difícil.

AMOR: Necesitas sentir estabilidad, cariño y mucha pasión, porque la vida privada es importante y decisiva para ti. Todo irá bien y sin cambios.

SAGITARIO

SALUD: Ha llegado el momento ideal para dedicar más tiempo a tu belleza personal y a cuidar tu cuerpo. Más vale prevenir que curar.

DINERO: Parece que jefes o superiores se pueden poner de tu parte y te darán el apoyo que no te imaginabas.

AMOR: Se te presentarán noches especialmente movidas y muy interesantes. Pon de tu parte, y sorprende a tu pareja.

ESCORPIO

SALUD: Cuidado con hacer esfuerzos, porque te puedes resentir de la zona lumbar. El mal estado de un amigo te llegará a obsesionar.

DINERO: No confíes en gente que te deba dinero y reclámalo. Los asuntos del juzgado te salen bien. En el juego, fíate de tu intuición.

AMOR: Riñas con tu pareja o un ser querido por temas de dinero y por dejar que ciertos amigos se metan en tu vida. Intenta ser tú.

LIBRA

SALUD: Una depresión te está amenazando, así que reacciona enseguida. En tu entorno hay algo que causa alegría a tu organismo.

DINERO: Reclama una antigua deuda o perderás el dinero. No avales a amigos ni hagas préstamos a lo loco. Los números impares te darán suerte.

AMOR: Parece que te puedes sentir muy atraída por alguien que ya tiene pareja y que te podría complicar la vida. Ten mucho cuidado.

VIRGO

SALUD: Sufrirás dolores musculares como consecuencia de un esfuerzo. Te iría bien hacer gimnasia controlada. No te obsesiones con la salud.

DINERO: En el trabajo, las cosas van bien, pero cuidado con ayudar a los compañeros que se suelen aprovechar de ti otras veces.

AMOR: No te fíes de quienes parecen tiernos y cariñosos, las apariencias engañan. Si has pasado por un fracaso sentimental, sigue adelante.

LEO

SALUD: Hazte unos análisis si te encuentras cansada o deprimida, porque quizá sufras algo de anemia. Evita el sedentarismo.

DINERO: Sigue tus corazonadas y tendrás una buena idea para mejorar tu economía. Puede que unos viejos amigos te inviten a realizar un viaje.

AMOR: Tu pareja te mimará y tendrá detalles que no esperas. Supera tus miedos, los celos y las dudas. Lánzate a la pasión.

CÁNCER

SALUD: Sentirte un poco débil o con decaimiento puede ser motivo para hacerte un chequeo. Controla si tienes anemia.

DINERO: Tu economía va a mejorar y puedes tener la oportunidad de que te reconozcan tus esfuerzos. Acepta una invitación de boda.

AMOR: En pareja, puedes organizar algún proyecto, pero no te dejes dominar siempre por la otra persona, tú también decides.

GÉMINIS

SALUD: Tendrás síntomas de agujetas o tirones musculares. Presta más atención a tu espalda y siéntate correctamente. No te fuerces.

DINERO: Ha llegado el momento de permitirte un capricho. Junto a un grupo de amigos organizarás un divertido fin de semana. El 3 te dará suerte

AMOR: Cualquier invitación que te hagan debes aceptarla. Puedes ser el centro de una fiesta importante. Recibirás un regalo sorpresa.

TAURO

SALUD: Si sufres jaqueca con frecuencia, revisa tus cervicales. El estrés, el cansancio y los nervios pueden empezar a pasarte factura.

DINERO: Tus proyectos van adelante y todo se soluciona poco a poco. No esperes nada de los otros. El destino te depara suerte pronto.

AMOR: Aunque, en el fondo, te gusta ser el centro de atención, el apoyo de la familia a veces te agobia. No quieras ser siempre la que mande.

ARIES

SALUD: Estás más fuerte de lo habitual y te sientes con ánimos, pero tu estómago está un poco delicado, así que evita cenar deprisa. Duerme.

DINERO: Sigue adelante con tus ideas y si tienes que realizar una inversión importante, no tengas miedo. Los números pares te darán suerte.

AMOR: Te muestras indiferente y esperas que sea tu pareja la que tome la iniciativa. Para que las cosas vayan bien tenéis que ser los dos.