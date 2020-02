PISCIS

SALUD: Si notas que se te duermen las piernas o se te hinchan los tobillos, puedes tener un problema de circulación. No te automediques.

DINERO: Buen momento para recibir una propuesta laboral o atreverte a cambiar tu entorno. No aguantes la soberbia de nadie.

AMOR: Sentirás cerca la amistad y la pasión sexual. Tienes todo de tu parte para que tu vida sentimental viva unos momentos estupendos.

ACUARIO

SALUD: Puedes tener un pequeño dolor reumático, que si le prestas atención, lo vas a poder casi evitar.

DINERO: Si estás estudiando, si estás preparando entrevistas de trabajo u oposiciones, todo irá muy bien, la suerte se va a poner de tu parte.

AMOR: Tienes que hablar de tus problemas y dudas con tu pareja. De esta manera, superarás cualquier dificultad. Intenta no discutir en público.

CAPRICORNIO

SALUD: Puedes tener algún problemita con granos, erupciones o quistes, acude a un dermatólogo. Presta más atención a tu circulación.

DINERO: No te fíes de la palabra de nadie en el trabajo, porque alguien a quien has ayudado se volverá contra ti. No gastes a lo loco, ahorra.

AMOR: Tendrás que decidir entre dos amores y no sabes qué hacer. Valora bien todos los pros y los contras, antes de tomar la decisión definitiva.

SAGITARIO

SALUD: No tomes café, ni bebidas excitantes. Debes tomar alimentos naturales, llevar una dieta más sana y tratar de seguir un horario y un orden.

DINERO: Como no te prives un poco de ciertos caprichos tendrás problemas de dinero. Recibirás una buena noticia relacionada con un ascenso.

AMOR: Eres tú quien provoca enfados o cierta tirantez, pero será la otra parte quien se acerque a ti para solucionarlo todo e intentarlo de nuevo.

ESCORPIO

SALUD: Si notas excesiva sed o la sensación de sudoración por nervios, deberías hacerte unos análisis, por tranquilidad.

DINERO: No exijas en el trabajo lo que sabes de antemano que no te darán. Intenta llevarte bien con la gente que depende de ti.

AMOR: Si no tienes pareja, buen momento para conocer a alguien que será decisivo en tu vida. Apúntate a salir a todo lo que te inviten.

LIBRA

SALUD: Te sientes un poco apática y en baja forma, pero eres perezosa y no haces nada de ejercicio. Debes empezar a moverte un poco.

DINERO: Llegarán refuerzos si trabajas por tu cuenta. Además, el momento es bueno para ampliar e invertir. Recibirás ayuda económica.

AMOR: En tu entorno te muestran mucho cariño y apoyo y tú te sientes muy feliz por este hecho. Intenta corresponder de la misma manera.

VIRGO

SALUD: Es bastante probable que sufras algún problema digestivo, como gases o acidez de estómago. Evita las grasas, el picante y el alcohol.

DINERO: Si has pensado cambiarte de casa, quizá éste sea el momento propicio para ello. No dejes que se te escapen las oportunidades.

AMOR: Actúa con más ternura hacia tu pareja y no seas egoísta en la intimidad. Los niños te pueden hacer pasar momentos maravillosos.

LEO

SALUD: Tienes riesgo de sufrir dolores en rodillas y pantorrillas por algún tirón muscular. Cuidado con las escaleras y los bordillos. Bebe más agua.

DINERO: Suerte en las pequeñas inversiones y en los negocios familiares. No gastes dinero en tonterías y trata de invertir en cosas rentables.

AMOR: Últimamente te molesta todo y te enfadas por cualquier tontería. Debes ser más optimista y valorar el amor que te ofrecen tu familia.

CÁNCER

SALUD: Evita que la ansiedad y los nervios te hagan sentir mal, con agresividad y tensión. Si mantienes ese estado, afectará tu organismo.

DINERO: Momento idóneo para tomar una decisión sobre una propiedad. A lo mejor vender o cambiar te llevará a ganar el dinero que necesitas.

AMOR: Alternar más te irá bien y te obligará a salir de la rutina. No hables de tu pareja por detrás, y si no estás a gusto, debes decirlo.

GÉMINIS

SALUD: Abrígate bien, sobre todo, si sales por la noche para evitar enfriamientos. Conviene que hagas algún tipo de ejercicio.

DINERO: Tienes que tener más seguridad en tu trabajo y no pasar tantos malos ratos por cosas sin importancia. Pronto recibirás una sorpresa.

AMOR: Buen momento para repasar lo que ha sido hasta hoy tu vida sentimental y evitar equivocarte en el futuro. Ten cuidado con los celos.

TAURO

SALUD: La zona de las caderas o la cintura te pueden molestar un poco. Si no quieres problemas, evita hacer esfuerzos y lleva calzado cómodo.

DINERO: Algo en lo que has invertido hace tiempo te dará un buen resultado. No te enfades por dinero con la familia.

AMOR: Puedes vivir una etapa muy satisfactoria. Los problemas que hayas tenido en el pasado han quedado olvidados.

ARIES

SALUD: Si no te convence un diagnóstico de un médico, consulta a otro. Tendrás facilidad para recuperar fuerzas y recopilar vitalidad.

DINERO: En tu trabajo todo marcha bien y ahora no debes pensar en cambiar. Si estás estudiando, aprovecha el tiempo y no vaguees tanto.

AMOR: Si acabas de empezar una relación, las cosas pueden mejorar mucho. No desconfíes del cariño que te ofrecen.