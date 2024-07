Más de una comunidad autónoma dispone de un jueves libre a finales de julio por el Día de Santiago, 25 de julio. Este festivo forma parte de los días sustituibles dentro del calendario laboral. Es decir, cada región puede optar por celebrarlo o cambiarlo por otra fiesta tradicional.

Es el caso de Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. Sus vecinos disfrutarán de un día libre antes de la entrada de agosto con la opción de marcarse un puente (si también se cogen el viernes). Los que puede que no tengan vacaciones son los supermercados. Al menos no todos. Hay algunos que abrirán como si se tratase de una jornada normal. Otros lo harán en horario reducido. Esto no depende de la empresa que sea sino del propio establecimiento en sí.

Por ello, siempre es recomendable visitar la web oficial de cada supermercado para comprobar en el mapa o buscador qué horario tiene el local de la zona. En cualquier caso, vamos a recopilar qué horario suele tener cada uno en festivos.

Horario de Mercadona

Mercadona abre sus puertas de 9:00 a 21:30 horas por norma general. Sin embargo, sus locales no abrirán el próximo 25 de julio. Tal y como adelante su portal web, sus supermercados permanecerán cerrados todo el día.

Horario de Lidl

Lidl sí que abrirá sus supermercados en la Comunidad de Madrid. Pero cada uno contará con un horario diferente. Algunos abrirán de 10:00 a 15:00 horas mientras que otros permanecerán disponibles hasta las 22:00 horas. En el resto de comunidades donde es festivo, sus locales permanecerán cerrados.

Horario de Carrefour

Los supermercados Carrefour mantendrán su horario habitual el festivo del 25 de julio, por norma general. Esta franja depende del tipo de local que sea:

Carrefour Market: 24 horas

Express: 9:30 a 22:00

BIO: 12:00 a 19:30 o de 11 a 21:00

Horario de Alcampo

El horario de sus locales en festivo depende del tipo de supermercado, pues algunos abren sus puerta en horario normal (de 9:00 a 22:00 horas) y otros en reducido (de 9:00 a 21:00 horas). Para comprobar qué franja sigue cada uno puedes emplear el buscador de su web.

Horario de El Corte Inglés

El Corte Inglés cuenta con un horario especial de 11:00 a 21:00 para festivos y es el que suele aplicar en sus tiendas.

Horario de Día

El horario habitual de Día (de lunes a sábado de 9:00 a 21:00) cambia los días festivos. De hecho, algunos de sus supermercados permanecen cerrados mientras que otros abren. En Galicia, por ejemplo, por norma general cierran el próximo 25 de julio. En Madrid, sin embargo, sí que estarán disponibles. Puedes consultar el horario del supermercado de tu zona del próximo 25 de julio en el mapa de la cadena.