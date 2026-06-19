Un hombre mata a la expareja de su novia con un arma blanca en Almenara (Castellón)

Los detalles Los hechos se han producido a primera hora de este viernes en la casa de la mujer, ubicada en el barrio marítimo de la localidad.

Un hombre ha sido detenido por matar al exnovio de su pareja en Almenara, Castellón. El incidente ocurrió durante una discusión en la casa de la mujer, donde el agresor hirió mortalmente a la víctima de 38 años con un arma blanca. La Guardia Civil y la Policía Local confirmaron el fallecimiento tras recibir una alerta al 112. Ni el agresor ni la víctima son originarios de Almenara. El número 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas en múltiples idiomas. En emergencias, se recomienda llamar al 112 o usar la aplicación ALERTCOPS para contactar con la policía.

Un hombre ha matado a la expareja de su novia en Almenara (Castellón). Los dos hombres discutían en el domicilio de la mujer cuando uno hirió de muerte al otro con un arma blanca. El fallecido tenía 38 años, mientras que el presunto homicida ya ha sido detenido.

Los hechos se han producido a primera hora de este viernes en la localidad castellonense. Hasta el lugar, una vivienda del barrio marítimo, se ha trasladado una patrulla de la Guardia Civil después de que se haya recibido una llamada al 112 alertando de que se estaba produciendo una discusión entre dos hombres.

La patrulla se ha personado allí junto a agentes de la Policía Local de Almenara y han confirmado el fallecimiento de un varón por heridas de arma blanca.

Fuentes del Ayuntamiento han indicado a EFE que ni agresor ni víctima son naturales de Almenara.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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