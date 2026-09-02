Un hombre logra sobrevivir al impacto de un rayo en Nueva York: "Sentía un dolor intenso y entumecimiento en las piernas"

Los detalles Thomas Fahmy solo tuvo que pasar una noche en el hospital, ya que no sufrió quemaduras en el cuerpo ni perdió el conocimiento. "Me daba mucho miedo que me volviera a caer un rayo", admite.

Thomas Fahmy sobrevivió al impacto de un rayo mientras se dirigía al dentista en medio de una tormenta eléctrica en Staten Island, Nueva York. Las imágenes capturan el momento en que el rayo lo alcanza mientras llevaba un paraguas. Tras el impacto, Fahmy cae al suelo, pero se levanta cojeando y se dirige a una casa cercana. A pesar del intenso dolor y entumecimiento en las piernas, solo pasó una noche en el hospital sin sufrir quemaduras ni perder el conocimiento. Fahmy, aún asombrado por su suerte, decidió comprar un boleto de lotería.

Un hombre logra sobrevivir al impacto de un rayo. Las imágenes muestran el momento, tan sorprendente como inédito, en el que se ve cómo a Thomas Fahmy, que iba con su paraguas, le cae un rayo.

Tras el impacto, la persona cae al suelo, pero tan solo nos segundos después se le puede ver cojeando por su propio pie hacia la casa más cercana. En ese momento, se queja varias veces de dolor mientras su vecina le mira sin poder creérselo y llama a la ambulancia.

Thomas Fahmy se dirigía al dentista en plena tormenta eléctrica en Staten Island, Nueva York, cuando sufrió dicho impacto. "Sentía como si caminara sobre globos. Sentía un dolor intenso, entumecimiento en las piernas", reconoce tras lo ocurrido, confesando que fueron unos instantes agónicos.

"Estaba muy confundido, tenía mucho dolor y me daba mucho miedo que me volviera a caer un rayo", admite. Finalmente, solo pasó una noche en el hospital. No sufrió quemaduras en el cuerpo ni perdió el conocimiento.

Un milagro que Thomas no cree que se repita, pero por si acaso ha comprado un boleto de lotería por si la suerte vuelve a estar de su lado.

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