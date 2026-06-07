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Suceso en Ciudad Real

Un hombre hiere a cuatro personas tras rociarles con un líquido corrosivo en Alcázar de San Juan, Ciudad Real

Los detalles Tanto el presunto autor como los cuatro afectados han resultado heridos por quemaduras en brazos, espalda y cara, y trasladados al Hospital La Mancha Centro de la localidad.

Hospital La Mancha Centro.Hospital La Mancha Centro.EP
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Un hombre ha rociado presuntamente a otras cuatro personas con un líquido corrosivo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), lo que ha provocado que las cinco personas hayan resultado heridas por quemaduras en brazos, espalda y cara, y trasladados al Hospital La Mancha Centro de la localidad.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso de este incidente se ha recibido a las 12.35 horas en vía pública en la Plaza de España.

El presunto agresor, un hombre de 45 años, que también ha sufrido heridas por salpicadura, ha sido trasladado en UVI. Un hombre de 60 años y otro de 65 han sido trasladados en ambulancia de urgencias.

Asimismo, una mujer de 52 años ha sido traslada en ambulancia de soporte vital al centro alcazareño, y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Getafe.

Una quinta persona, de la que desconoce la edad, también ha sido trasladado en un primer momento al Mancha Centro y después al Hospital de Getafe.

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