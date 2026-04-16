Herida de bala una niña cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz

Una menor recibe el impacto de un proyectil en una pierna mientras se encontraba en el patio de su colegio en Badajoz

Los detalles Se ha abierto una investigación para determinar si se trata de un hecho accidental y conocer el origen de la bala y el arma que se usó y si puede estar relacionado con anteriores tiroteos ocurridos en la ciudad y tratarse de "una bala perdida".

Una menor fue herida de bala en una pierna mientras estaba en el patio del colegio San José de Calasanz en Badajoz. Se espera que reciba el alta hospitalaria hoy. La policía investiga si se trató de un accidente, la naturaleza de la bala, cómo llegó al colegio y el arma utilizada. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, no descarta que sea una "bala perdida" y busca aclarar si está relacionado con anteriores tiroteos en la ciudad. Las instalaciones educativas tienen vigilancia policial para tranquilizar a la ciudadanía, y la menor evoluciona favorablemente.

Una menor resultó herida de bala este miércoles en una pierna cuando se encontraba en el patio del colegio San José de Calasanz de Badajoz y está previsto que hoy reciba el alta hospitalaria.

La investigación policial y el informe médico determinarán si se trata de un hecho accidental, la naturaleza de la bala, cómo se llegó al colegio y el arma utilizada, según ha informado este jueves el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Antes de asistir a un minuto de silencio por las últimas mujeres fallecidas por violencia de género en España, también ha manifestado que la investigación permitirán aclarar si el suceso está relacionado con anteriores tiroteos ocurridos en la ciudad. No ha descartado que el incidente se produjese como consecuencia de "una bala perdida".

El delegado del Gobierno ha desvelado que "quien llamó alertando del incidente solo indicó que había una niña herida" y que "había sido trasladada al hospital", y ha señalado que este miércoles no se recibió ninguna llamada en la ciudad que avisara de un suceso con armas.

Las instalaciones educativas cuentan este jueves con vigilancia policial pues "hay que tranquilizar" a la ciudadanía, ha señalado.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha señalado que la menor evoluciona favorablemente, sin detallar el alcance de las heridas, y que recibirá este jueves el alta médica.

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