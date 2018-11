Hacer dieta durante dos años para perder 100.000 kilos de peso: el reto saludable de Narón

Teresa es una de las participantes en la campaña '100.000 motivos de peso'. "Empecé en marzo y en estos meses hasta octubre perdí sobre 15 kilos", asegura. En nueve meses tiene la clave. "Comes bien y que con poco de esfuerzo, que dices bueno me voy a andar, comes un poquito más y dices me voy a andar y ya te sientes mejor", comenta.

Lo ha conseguido con la iniciativa del doctor Carlos Piñeiro que detectó que en Narón, su pueblo, un 40% de los vecinos tenía sobrepeso. Les propuso un programa de dieta equilibrada y ejercicio, que ha conseguido el premio Constantes y Vitales. "Hacen gimnasia terapéutica, baile terapéutico, caminan ocho kilometros al día y practican natación cada dos días", explica.

La meta es que el pueblo pierda 100.000 kilos en dos años. Hay 4.200 inscritos, uno de ellos, Enrique. "Ocho o 10 kilómetros los ando, noto un cambio tanto en peso como en salud", asevera. Alejandra también se ha apuntado: "He quitado sobretodo procesados, harinas refinadas, azúcar...".

Su primera meta, que Narón adelgazase 40.000 kilos antes de que acabase el año, ya está cumplida. "Nuestra sorpresa es mayúscula porque hemos conseguido en menos tiempo bajar el 10%". Por eso el doctor Piñeiro es uno de los ganadores del los premios Constantes y Vitales.