Laura subía las escaleras de camino a clase cuando un hombre le metió la mano por dentro de los pantalones y de la ropa interior. La manoseó sin su consentimiento, peropara la justicia italiana no hay delito porque lo hizo durante 10 segundos, por tanto, sostienen, el "manoseo fue breve".

La joven habló con indignación y rabia este miércoles al conocer la absolución de su abusador. "Fue suficiente para que el conserje me tocara, como reconocieron los jueces. Entonces me pregunto: si hubiera durado más, ¿qué habrían dicho? ¿Que yo lo estaba consintiendo?", ha sostenido Laura tras

El agresor, absuelto por la justicia, se llama Antonio Avola, de 66 años, y es conserje del instituto en el que estudiaba Laura en Roma. Antonio ha defendido que meterle mano por debajo de las bragas fue solo fue una broma.

"¿Para los jueces es una broma? Me tocó el trasero y luego me levantó lo suficiente como para hacerme daño en mis partes. Esto, al menos para mí, no es una broma. Así no bromea un anciano con una chica de 17 años", ha declarado la joven. "Si es una broma, participan las dos personas y aquí el conserje lo hizo todo él solo", ha añadido Laura.

El caso ha despertado una oleada de indignación en las redes sociales bajo el hashtag #diecisecondi, donde se tocan explícitamente durante 10 largos segundos. "Si alguien me tocase durante 10 segundos o incluso menos, sin yo quererlo, me sentiría claramente violada", comentan algunas jóvenes en las redes sociales, demostrando que el abuso sexual no es una cuestión de tiempo.