Rosa, la mujer a la que 'El Chile' intentó raptar seis meses después de asesinar a Diana Quer, ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público' que ella podría haberse convertido en una nueva víctima de este individuo.

Su asalto fue en marzo de 2017 y explica que todo comenzó cuando estaba esperando a su marido en una carretera donde hay una parada de tren: "Estaba esperando a mi marido, llevaba cinco minutos, cuando vi venir el coche (de 'El Chicle'). Fue directo a mí".

Rosa asegura que cruzó el vehículo a sus "pies" y en ese momento salió "a la carrera": "Al frenar el coche corrí, me pasé al otro lado de la calle. Me decía 'ven, ven, que lo vamos a pasar bien'".

En ese momento, relata que una furgoneta pasó por el lugar. Ella pidió ayuda y 'El Chicle' retrocedió hacia su coche. El vehículo pasó de largo y el presunto agresor volvió a la carga: "Empecé a gritar 'para' a la furgoneta y, como pasó de largo, bajó del coche para seguirme".

"Llamé a mi marido, le dije 'venga, venga, que alguien me quiere meter en su coche'", explica horrorizada. "No me llegó a tocar pero corría detrás de mí. Yo sabía que mi marido venía y esa fue mi salvación", explica.

Rosa señala que el coche era "un Audi" oscuro y no denunció por temor: "Tenía mucho miedo, tenía pánico, solo quería que todo quedará ahí". Tiempo después, tomó la decisión de denunciar tras al reconocer a José Enrique Abuín en televisión: "Estaba de espaldas a la televisión, reconocí su voz, miré y dije 'ay el hombre que me quiso atrapar'".

"Desde aquel día vivo en terror, cuantas personas quedarán calladas por miedo a confesar lo que ha pasado", lamenta.

En la misma entrevista, su marido también ha explicado que, al recibir la llamada de su mujer, salió disparado con el coche: "Salí como un fuego. Atravesé directamente hacia él, mi esposa montó en el coche y, con nervios, me apagó el coche diciéndome que no fuera detrás de él".

Después del terrible episodio, Rosa "está nerviosa siempre". Su marido apunta que cuando alguien se dirige a ella "no presta atención" por temor.