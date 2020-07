María Cristina, de 16 años, sufrió hace 15 días en Meco, Madrid, una brutal agresión. Entre un grupo de jóvenes, también menores, la persiguieron, la tiraron al suelo, le golpearon la cabeza contra un bordillo y pasaron con una bici por todo su cuerpo. Además, grabaron la agresión y la difundieron en las redes sociales.

A consecuencia de la paliza la joven tuvo que ser ingresada en la UCI con un edema cerebral y permanecer en en el hospital hasta ahora. Desde allí, ha querido mandar un mensaje pidiendo que esto no le vuelva a pasar a nadie más.

"Por culpa de unas personas que no tienen cabeza he estado más de dos semanas en el hospital sin ver a mis amigos. Pido que no le vuelva a pasar a nadie más. Me parece que son gente sin cerebro", cuenta la niña en un vídeo en el que aparece con una venda en la cabeza.

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de Parcuellos del Jarama han logrado identificar a un gran grupo de jóvenes que estuvieron en la pelea, siete de los cuales participaron directamente. Sin embargo, solo dos han sido detenidos ya que cinco de ellos son inimputables por no haber cumplido los 14 años.

La madre de la joven, entrevistada en Expediente Marlasca, ha asegurado que todavía tiene miedo de que los agresores puedan volver a acosar a su pequeña. "Están esperando a que la cría salga del hospital y eso sí da miedo", ha explicado en la entrevista.