Las primeras investigaciones sobre la brutal paliza que recibió María Cristina, de 16 años, el pasado cinco de julio en el madrileño municipio de Meco ya se han saldado con dos menores detenidas.

Pero la madre de la joven, que todavía permanece en el hospital tras ingresar en la UCI con un edema cerebral por la paliza, asegura en Expediente Marlasca que todavía tiene miedo de que los agresores puedan volver a acosar a su pequeña. "Están esperando a que la cría salga del hospital y eso sí da miedo", ha explicado en la entrevista.

Sobre las detenciones, asegura que han tranquilizado algo a la familia, y espera que al menos "sirva de lección para otros posibles agresores y para estas mismas, que dejen de agredir a los jóvenes".

La agresión, que fue grabada en vídeo por algunos de los participantes y difundida en redes sociales, les pilló por sorpresa. No se llegaron a imaginar que entre un numeroso grupo de menores golpearan duramente en la cabeza a su hija, "jugando como si fuese una pelota", en palabras de la madre, e incluso llegasen a pasar con una bicicleta sobre su cuerpo cuando, ya en el suelo, no podía defenderse.

"En ningún momento pensábamos que iba a ocurrir esto. Le tomaban el pelo a ella y a la hermana, que le decían que con lo tonta que era cómo podía tener tantos seguidores en Instagram. Pero para esto le veo explicación", lamenta la mujer.

Además, la madre de María Cristina ha contado que tiene miedo porque, mientras la pequeña permanece en el hospital, la hija de unos amigos que se parece de espaldas a su hija ha recibido amenazas al parecerse a ella. "Si fueras Valero te habríamos dado una hostia", explica la madre que le dicen a la otra menor.

El mismo grupo habría agredido a más jóvenes

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de Parcuellos del Jarama han logrado identificar a un gran grupo de jóvenes que estuvieron en la pelea, siete de los cuales participaron directamente en la pelea. Sin embargo, cinco de ellos son inimputables por no haber cumplido los 14 años, por lo que solo han podido detener a dos.

Que la pandemia sea la única amenaza que tengamos, que no haya violencia entre niños"

La madre cuenta que ha recibido mensajes en las redes sociales de otras madres que le dicen que sus hijos han sido agredidos por personas del mismo grupo.

Por último, y en mitad de estos momentos difíciles, la mujer ha tenido unas palabras de esperanza y un llamamiento a que no haya violencia entre menores.

"Ojalá que no se repita con ningún hijo del mundo, que ninguna madre tenga que pasar por lo que yo he pasado y que puedan andar con libertad y sin miedo en la calle. Que la pandemia sea la única amenaza que tengamos y que no haya violencia entre niños".