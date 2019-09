Sabores de Paterna estaba precintado como medida cautelar y ahora, el ministerio de Sanidad ordena la retirada de todos los productos de la empresa.

En declaraciones a laSexta, el dueño, de sabores Paterna asegura no saber qué ha podido pasar e incluso duda de los resultados de ese primer análisis: "Si yo hago lo que he hecho personalmente y me salen todo bien y ahora me sale esto pues tengo mis dudas lógicamente. Este caso no es comparable con ninguno", defiende Bartolo Rodríguez.

Se analizaron diez lotes: cinco a través de una empresa privada y otros cinco, por parte de la Junta. En uno de esos lotes, los inspectores de la Junta detectaron la presencia de la bacteria.

Los resultados no llegarán a principio de semana, pero FACUA pide más datos: "Aclarar cuando se hicieron las últimas inspecciones y conocer con qué nivel de riesgo se había clasificado a esta empresa".

Y mejor comunicación entre las instituciones: "La Consejería de Salud ha asumido falta de capacidad comunicativa, no ha tenido capacidad para actualizar su web sobre alertas alimentarias", asegura Rubén Sánchez.

Sobre comunicación en la crisis de la listeriosis precisamente, hablaba anoche, la ministra en funciones María Luisa Carcedo: "Nosotros activamos la red en cuanto nos llega la información, la primera noticia que recibimos fue por los medios de comunicación".

La nueva contaminación fue detectada a raíz del ingreso en un hospital de Móstoles de un joven de 14 años. Había comido un bocadillo de carne mechada en Conil de la Frontera, Cádiz.

Ahora se analizan los puntos en común en la producción de carne mechada entre esta fábrica y la de Magrudis en Sevilla. Precisamente el brote detectado en esta última deja ya 210 personas afectadas por listeriosis.