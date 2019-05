Habla el casero de Natalia, la española desaparecida en París: "No me contestaba y pasé la noche esperándola"

laSexta ha conseguido hablar con el casero de Natalia Sánchez Uribe, la joven española de Erasmus que desapareció el pasado 30 de abril en París, después de que hablara con la policía. El hombre asegura que no conocía personalmente a la chica y que llegó a París desde Italia, su lugar de nacimiento, el día que se denunció la desaparición de la joven.

Según su versión, no conocía a la desaparecida porque los trámites para alquilarle el piso los hizo con la compañera de ésta. "Había hecho el contrato con su compañera de piso, que era italiana, pero se había ido antes que ella", afirma.

El casero asegura que tenía una cita con Natalia Sánchez el 2 de mayo "para que ella devolviera las llaves y recibiera el depósito". La joven había decidido mudarse.

Y afirma que se preocupó por la joven cuando no le respondía: "He intentado hablar con ella y no me contestaba y he pasado la noche esperando". Así estuvo hasta que llegaron unos amigos, preocupados por lo que podía haber pasado.

Fue el propio casero el que fue a hablar con la Policía cuando los agentes ya sabían que había desaparecido, según cuenta a laSexta. Posteriormente, habló con sus amigas y sus padres y se dio cuenta de que "estaban preocupados".

Según su círculo más cercano, Natalia se sentía sola, agobiada y con dificultad para hacer nuevos amigos. El padre de Natalia, que se encuentra en París, sigue de cerca la investigación de la Policía francesa, que ya tiene el ADN de los familiares, en colaboración con la Guardia Civil.