La mujer que fue agredida junto a su hija con sosa cáustica por un hombre que las atacó en Sant Feliu de Guíxols, en Girona, ha contado cómo ocurrieron los hechos desde la cama del hospital en la que se recupera junto a la pequeña, de cinco años.

La mujer ingresó junto a su hija en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona con quemaduras graves provocadas por sosa cáustica después de que un hombre, contra el que ya había impuesto denuncias por acoso, les arrojara el químico por la cabeza.

Ahora, con la cabeza totalmente vendada y un ojo tapado, ha explicado cómo comenzó el acoso. "Lo conocí a través de la niñera que cuida a nuestras hijas. Me acosaba mucho, ya lo había denunciado varias veces porque me decía que si no me iba con él me iba a quemar, que si no me iba con él me iba a sacar los ojos", ha explicado la joven, que se derrumba mientras narra los hechos: "Hasta que no lo ha hecho no ha parado".

El día de los hechos "estaba a las seis del a mañana tirando piedras", ha comenzado a relatar. Entonces, sus padres se levantaron sobresaltados. "Mis padres habían venido el fin de semana y se levantaron muy asustados. Me dijeron 'qué pasa con este chico tirando piedras'", ha explicado.

Tras ello la joven le gritó para que se fuera, y posteriormente llamó a los Mossos d'Esquadra. "No lo encontraron y a las dos horas volvió a tirar piedras. Bajé con un palo y me lo encontré en las escaleras. Estaba con mi hija y me eché encima de ella", ha continuado.

"Él nos echó una botella de ácido por encima y nos ha quemado vivas a mí y a la niña", ha lamentado la mujer, que ha relatado que ahora no ve por un ojo y tiene la cabeza quemada.

"Yo iba a bajar para pelear con él, pero no sabía que llevaba nada así, sino no bajo", ha explicado mientras su hija, postrada en la cama de al lado en el hospital, le preguntaba dónde ocurrieron los hechos.

El padre de la joven ha afirmado que el agresor ha destrozado la vida de su hija y de ellos mismos. Según explicó a laSexta Antonio Gallego, padre y a abuelo de las agredidas, su hija ha perdido la visión del ojo izquierdo y el otro lo tiene afectado.

La madre intentó proteger todo lo que pudo a su hija, tanto que la cubrió con su cuerpo y por eso "tiene la cabeza quemada": "El pelo se lo han rapado y se le ha quemado toda la lengua", explicó.