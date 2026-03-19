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Arrastrada por las corrientes

La Guardia Civil rescata a una menor de 15 años en "peligro extremo" que intentaba entrar a nado en Ceuta

Los detalles Una embarcación se encargó de recogerla del mar y trasladarla a tierra, donde fue atendida antes de pasar a ser tutelada por los servicios del Área de Menores de la ciudad.

Imagen de archivo de una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.Imagen de archivo de una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.Europa Press
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La Guardia Civil de Ceuta, a través del Servicio Marítimo, ha rescatado del mar a una menor de 15 años que estaba en situación de "extremo peligro para su vida" ante la dificultad de alcanzar la costa a nado al ser arrastrada por las corrientes.

El rescate de la adolescente se llevó a cabo anoche cuando los agentes del Servicio Marítimo alertaron la presencia de la menor a una milla -a unos 1,6 kilómetros- de la costa del espigón fronterizo de la bahía sur que separa la ciudad de Marruecos.

Los agentes lograron auxiliar a la menor cuando se encontraba exhausta y en condiciones físicas muy comprometidas, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Una embarcación se encargó de recogerla del mar y trasladarla a tierra, donde fue atendida antes de pasar a ser tutelada por los servicios del Área de Menores de la ciudad. El rescate se produjo en unas condiciones de mar muy malas como consecuencia del fuerte viento de levante en la zona.

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