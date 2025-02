La Guardia Civil reconstruye las horas previas de Arturo Torró antes de su asesinato en busca de sospechosos

La Guardia Civil trabaja en reconstruir las horas previas de el exalcalde de Gandía, Arturo Torró, en busca de sospechosos del asesinato. Ante la falta de imágenes del momento en la autovía, esa reconstrucción es clave para los investigadores para averiguar lo sucedido.

Una de las pocas certezas del caso es que el coche de Arturo Torró estaba intacto, por dentro y por fuera. Se detuvo en un punto de la A-38 por pérdida de presión en las ruedas. El exalcalde iba hablando con un amigo al que le dijo que un coche había parado detrás.

Su cuerpo apareció en una cuenta con signos de estrangulamiento después, aunque la muerte se la produjo un disparo en el pecho. "No me lo podía creer, había estado el martes con él hablando. No sabemos lo que ha pasado todavía, es que no lo sabemos", asegura Álex Sellens, amigo de la víctima.

La Guardia Civil ya ha recogido posibles pruebas en el lugar del crimen. Ahora, revisan las cámaras de seguridad de la zona, aunque en este tramo de la autovía no hay. Por eso será clave reconstruir las horas previas al asesinato, revisar sus movimientos y triangular las llamadas.

Los agentes trabajan en varias líneas de investigación abiertas. Una de ellas es que Torró pudo ser víctima de una trampa, que quedó con sus asesinos y tras un forcejeo huyó hasta que lo atraparon en plena autopista. También se investiga a su familia, a los que ya han tomado declaración. El motivo económico o de ajuste de cuentas cobra cada vez más peso para los investigadores que siguen buscando sospechosos.

"Puede ser problemas económicos, la vida va y viene... tantos enemigos como amigos", explica Miguel Pérez, otro amigo de Torró. Mientras, la ciudad de Gandía de la que fue alcalde desde 2011 a 2015 aún sigue conmocionada y la familia espera respuestas que disipen las dudas sobre quién o quienes cometieron el asesinato.