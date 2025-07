Lo que sí y lo que no pueden cobrarte en bares y restaurantes: las claves para evitar sorpresas este verano

Consejos para no pagar de más

Salir a comer fuera puede ser una experiencia agradable, pero a menudo la cuenta trae sorpresas. Es esencial conocer qué cargos son legítimos para evitar pagar de más. Los locales pueden cobrar suplementos por añadidos como hielo o leche en el café si está especificado en la carta, aunque no es común. También pueden ajustar precios según el tiempo en la mesa o cobrar por sentarse en la terraza, siempre que lo informen claramente. Los precios deben ser visibles y especificar si incluyen IVA. Sin embargo, no pueden cobrar por agua del grifo, servicio de mesa, cubiertos, reservas o propinas. Además, deben aceptar efectivo como método de pago.

Llegan esos días en los que apetece salir a comer o cenar fuera, disfrutar de un buen rato en un bar o restaurante, pero también es cuando muchas veces la cuenta trae algún que otro susto. No siempre lo que te cobran está bien ni es obligatorio, y para evitar que te la metan doblada, conviene saber qué puede pedirte el local y qué no.

Por ejemplo, algo que mucha gente se pregunta es si el hielo o la leche que le ponen al café va incluido en el precio o es un extra. Pues aunque a muchos les parezca que el café ya está bastante caro, lo cierto es que el local puede cobrarte un suplemento por esos añadidos, siempre que lo haya dejado claro en la carta. No es lo más habitual, pero puede pasar.

También hay quienes se llevan las manos a la cabeza cuando escuchan que algunos locales cobran más o menos según el tiempo que pases en la mesa. Suena a engaño, pero en realidad es legal siempre que lo adviertan antes y lo reflejen en algún cartel o en la propia carta de precios.

Por otro lado, pagar un suplemento por sentarte en la terraza o por un aperitivo tampoco es ilegal, siempre que se informe bien de ello. Y aquí viene otro punto importante: los precios tienen que estar visibles para el cliente, tanto en formato papel como digital. Porque no todo el mundo se apaña con el móvil o con el código QR, y si no te dan una carta en mano, te quedas sin saber qué cuesta cada cosa.

Además, la carta debe dejar claro si los precios incluyen el IVA o no, algo fundamental para que no te llevas sorpresas a la hora de pagar.

Sin embargo, hay cosas por las que no pueden cobrarte nunca. Por ejemplo, el agua del grifo tiene que ser gratis; si te la cobran, estás en tu derecho de reclamar. Tampoco es legal que te cobren por el servicio de mesa, por el cubierto, por reservar o por la propina, que siempre es voluntaria y no puede incluirse sin avisar.

Y ojo con los métodos de pago: un establecimiento no puede negarse a aceptar efectivo. En cambio, sí pueden decir que no admiten tarjeta o que el pago debe ser individual, pero eso debe comunicarse antes.

En definitiva, salir a comer fuera puede convertirse en una auténtica gymkana de trampas legales e ilegales, donde quien no conoce sus derechos acaba pagando de más. La clave está en exigir siempre la carta en papel o virtual con los precios claros, preguntar sobre suplementos y no aceptar cargos extra que no estén justificados ni indicados.