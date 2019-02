La Guardia Civil no se cree la versión del dueño de la finca donde Julen murió al caer por el pozo

"Ese campo me lo compre hace cuatro meses para unos aguacates, para eso necesitaba agua y contacté con Antonio, un especialista en búsqueda de agua. Al mes vino al campo, me abrió un boquete de 100 metros y se fue dejando el boquete tal cual", aseguraba David Serrano, dueño de la finca de Totalán en la que murió Julen.

Acusó al pocero de dejar sin sellar el pozo y aseguró que colocó dos bloques de hormigón sobre el agujero por el que se "escurrió" el pequeño. Una versión que no se cree uno de los agentes que investiga el caso, según apunta El Mundo.

"Es imposible que un niño de dos años moviese esos bloques de hormigón. En su primera versión cuando llegamos al lugar de los hechos, David no nos habló de que él usase esos bloques de hormigón para tapar el sondeo y se limitó a decir que no sabía que estaba descubierto", ha asegurado el agente al citado diario.

Según este agente, el dueño de la finca habría dado versiones contradictorias de los hechos: "Los bloques creemos que se usaron realmente para poner troncos, hacer un fuego y calentar la paella".

Además el propio David Serrano también señaló que la zanja excavada no era para construir una vivienda sino un muro de contención: "Llamé a un amigo para que me retirara la arena que me dejó Antonio y aproveché e hice una pequeña zapata para un muro de contención y de ahí viene la excavación. Eso no era para una casa sino para hacer un muro de contención".

El abogado de David Serrano, dueño de la finca de Totalán donde estaba el pozo por el que cayó Julen ha enseñado los mismos bloques de hormigón que colocaron sobre el pozo tras la obra. "El niño debió escurrirse por los dos bloques", ha señalado Antonio Flores.

El dueño de la finca de Totalán en la que murió el pequeño Julen cuando cayó por un pozo de más de 100 metros de profundidad ha asegurado que nunca se va a perdonar el terrible suceso: "El niño estaba jugando cuando escuché voces aterradoras, me acerqué y había ocurrido que el niño se había escurrido entre los dos bloques y había desaparecido".