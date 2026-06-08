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Tres tiburones

Greenpeace pilla in fraganti a un pesquero español capturando ilegalmente tiburones entre Canarias y Guinea

Los detalles La organización ecologista ha grabado imágenes del buque 'Naboeiro' capturando tres individuos de tiburón zorro ojigrande, cuya pesca no está permitida al ser extremadamente vulnerable a la explotación.

Imagen de archivo de Greenpeace grabando una pesca ilegalImagen de archivo de Greenpeace grabando una pesca ilegalEuropa Press
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Greenpeace ha denunciado este lunes que el palangrero de bandera española 'Naboeiro' faenó ilegalmente en una potencial reserva de alta mar frente a la costa occidental de África capturando tres tiburones, a los que cercenó sus aletas sin cumplir la normativa europea.

La organización ecologista ha desvelado las imágenes que confirman esa actuación coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos y ha señalado "la impunidad de la destrucción en alta mar, donde menos de un 1% del océano está protegido".

Dichas imágenes muestran al buque 'Naboeiro' en la zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, cuya actividad pesquera está regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, capturando tres individuos de tiburón zorro ojigrande. La pesca de esta especie no está permitida al ser extremadamente vulnerable a la explotación.

Cuando un buque captura un ejemplar, debe cumplir con ciertas obligaciones que establece la normativa europea y española. Sin embargo, Greenpeace ha recalcado varios incumplimientos realizador por la embarcación, entre ellos que los tiburones son subidos a bordo, contraviniendo la legislación pesquera de la UE, que recoge que si esos animales son capturados accidentalmente tienen que ser liberados inmediatamente sin causarles daño alguno.

Además, existe una normativa que prohíbe el cercenamiento o corte de aletas de tiburón para todos los barcos con bandera europea que operen dentro o fuera de sus aguas y el 'Naboeiro' incumplió esta norma con los tres individuos de tiburón zorro ojón, que fueron cortados en piezas y parte de ellas fueron lanzadas por la borda. Entre las piezas descartadas se encontraban zonas del cuerpo con las aletas cortadas, lo que indica que estas aletas habían sido cercenadas a bordo.

Por otro lado, la ONG señala que el 'Naboeiro' tiene la obligación de reportar las capturas, incluyendo los descartes, a través de su cuaderno diario de pesca. La Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene acceso a este cuaderno, por lo que Greenpeace ha solicitado esta información en virtud del Convenio de Aarhus. En el caso de que el Naboeiro no hubiera reportado los descartes de los tiburones identificados en las imágenes de Greenpeace, habría incumplido también la normativa europea de control pesquero.

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