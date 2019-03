Graban la indignante escena de un elefante desnutrido obligado a dar espectáculo en un zoo de Tailandia

"He visitado este zoo por mucho tiempo porque me gusta ver a los animales, pero cuando lo visité la semana pasada me enfadé cuando vi a uno de los elefantes. Se veía tan delgado y débil. Me sentí mal por él y creo que necesita ayuda", ha afirmado el autor del vídeo a la agencia 'AP', que ha preferido permanecer en el anonimato.

Las imágenes, tomadas durante un espectáculo en la Granja y Zoológico de Cocodrilos de Samutprakan, Tailandia, muestran al elefante visiblemente débil y bajo de peso, siendo obligado a hacer equilibrios y ejercicios similares a los que se realizan en los circos de animales.

Al ponerse en contacto la agencia 'AP' con el portavoz del zoo para pedirle explicaciones, este ha defendido las "buenas" condiciones en las que se encuentran los animales. "Los elefantes están todos sanos y bien alimentados. Además, realizan exhibiciones a diario, ha asegurado.