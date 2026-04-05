Golpe a una red de narcotráfico en Almería: seis personas han sido detenidas.

El contexto A los arrestados se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y riesgo catastrófico por el depósito de sustancias inflamables o incendiarias.

La Guardia Civil ha desarticulado una red de narcotráfico en Almería, implicada en un tiroteo en febrero, mediante la Operación Palmeras. Seis personas han sido detenidas, una investigada y se busca a un octavo implicado. Los arrestados enfrentan cargos por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y riesgo catastrófico. Se incautaron 530 kilos de hachís, 1.400 plantas de marihuana, cocaína, combustible, embarcaciones, armas y dinero. Las investigaciones iniciadas en septiembre de 2025 revelaron el 'modus operandi' de la red, permitiendo múltiples detenciones y el esclarecimiento del tiroteo.

Nuevo golpe al narcotráfico en Andalucía. La Guardia Civil ha desarticulado en Almería una red de narcotraficantes que estaba implicada en un tiroteo ocurrido el pasado mes de febrero y ha detenido a seis personas en el marco de la bautizada como Operación Palmeras.

Según ha informado este domingo la Comandancia de Almería, en la actuación los agentes también han investigado a otra persona y tratan de localizar a un octavo implicado que se encuentra en situación de búsqueda y captura. A los arrestados se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y riesgo catastrófico por el depósito de sustancias inflamables o incendiarias.

La intervención se ha saldado con la incautación de 530 kilos de hachís, 1.400 plantas de marihuana, diversas cantidades de cocaína, 2.500 litros de combustible distribuidos en 99 garrafas, dos embarcaciones y seis armas de fuego (tres revólveres, un rifle y dos escopetas), además de 15.000 euros en dinero en efectivo y un chaleco balístico.

Las investigaciones de la Comandancia de Almería comenzaron en septiembre de 2025 al detectarse una descarga de drogas desde una embarcación en el paraje de las Salinas, situado entre el núcleo principal de Roquetas de Mar (Almería) y la barriada de Aguadulce. El conocimiento del 'modus operandi' de la red permitió descubrir que en enero de 2026 trasladaron una embarcación desde el puerto deportivo de Almerimar (El Ejido (Almería) hasta una finca en Viator (Almería).

El registro de esta propiedad propició la primera detención y el hallazgo del alijo de hachís, el combustible y dos de las armas. Posteriormente, se obtuvieron indicios para realizar otros cuatro registros domiciliarios que culminaron con la detención de cinco miembros más de la organización y el desmantelamiento de la plantación 'indoor' de cannabis.

Estas últimas intervenciones permitieron esclarecer un tiroteo acontecido el pasado 4 de febrero en la localidad de Huércal de Almería y proceder a la detención del responsable. Todos los detenidos y los efectos intervenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial correspondiente en Roquetas de Mar.

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