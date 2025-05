Galicia se pone de moda: cada vez más turistas, precios al alza y reservas que se agotan meses antes de verano

Galicia se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos para el verano, tanto a nivel nacional como internacional, con un notable aumento en la demanda de alojamientos. En las Rías Baixas, la ocupación para agosto ya alcanza el 90%, lo que ha impulsado una subida en los precios de los alojamientos, con incrementos del 13,5% de media y casos donde se duplican los precios. El interés por la región no se detiene, incluso desde el extranjero, con medios como 'The Sun' destacando A Coruña como "la joya secreta por descubrir".

Mayo soleado, playas llenas… y alojamientos casi agotados en Galicia. La comunidad gallega se ha convertido en uno de los destinos más deseados para este verano, tanto dentro como fuera de España. Las consecuencias ya se dejan notar: los precios de los alojamientos suben y las reservas vuelan.

En las Rías Baixas, uno de los principales focos turísticos, la ocupación ya roza el 90% para el mes de agosto, y aún estamos en mayo. "Este año la gente ha planificado con bastante antelación", confirman desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia.

La alta demanda ha hecho que los precios se disparen. Los alojamientos extrahoteleros han registrado una subida media del 13,5%, pero en algunos casos el incremento es aún mayor. Desde una agencia inmobiliaria en Portonovo explican: "Un apartamento que cuesta 900 euros en junio, en agosto se alquila por el doble".

Pese a estas subidas, el interés por Galicia no se frena, ni siquiera desde el extranjero. El diario británico 'The Sun' ha calificado recientemente a A Coruña como "la joya secreta por descubrir", subrayando su encanto, su clima y sus precios aún asequibles, aunque quizá no por mucho tiempo.

Imágenes de hoy mismo muestran playas ya animadas por los primeros bañistas bajo un sol radiante. Encontrar alojamiento ahora, incluso en mayo, ya resulta complicado en ciertas zonas.

Los gallegos no se sorprenden: "Esto es la Marbella de Galicia, un paraíso europeo", comenta un vecino. Y aunque algunos temen que esta creciente popularidad encarezca aún más la estancia, el turismo se ha consolidado como un motor clave para la economía local.

Galicia ya no es solo para quienes la conocen: ahora, la miran con deseo desde medio mundo.