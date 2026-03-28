Gabrielle, la víctima que destapó al 'depredador de Sevilla': "Me dijeron que no hablara y me puse a investigar; la bola se hizo más grande"

El contexto Manuel, guía turístico de Sevilla, se ganaba la confianza de estudiantes americanas durante días y la noche antes de volver, las emborrachaba hasta que se quedaban en un estado de seminconsciencia.

El documental 'El depredador de Sevilla', producido por 'Newtral' y Atresmedia, narra la historia de Manuel Blanco, un guía turístico español acusado de abusar de jóvenes estadounidenses durante sus viajes organizados. Gabrielle, la víctima que destapó el caso, relata cómo fue advertida sobre no hablar del tema, pero decidió investigar por su cuenta. Durante el juicio en 2025, Blanco afirmó que sus relaciones fueron consentidas, pero las víctimas recuerdan flashbacks perturbadores. Cerca de medio centenar de mujeres han denunciado un patrón similar de abuso. Aunque condenado a nueve años de prisión, sigue en libertad mientras espera la resolución de su recurso en la Audiencia de Sevilla. El documental detalla esta investigación y el impacto en las víctimas.

El documental 'El depredador de Sevilla', producido por 'Newtral' y Atresmedia relata la historia real y terrorífica de Manuel Blanco, el guía turístico español que habría abusado de jóvenes estadounidenses durante sus viajes organizados. Ahora, ellas han dado un paso adelante para denunciar a este depredador sexual. "Nos recomendaron Discover Excursions, e insistían en la seguridad", cuenta Gabrielle, la víctima que destapó a Manuel.

Durante el juicio, en enero de 2025, el 'depredador de Sevilla' defendió que había tenido "relación con chicas en los viajes", pero que "siempre había sido consentida". Sin embargo, una de las investigadoras del caso declaró que las jóvenes "recuerdan flashbacks" y "escenas en las que abrían los ojos y veían a otra amiga suya en un sillón, completamente desnuda con esta persona encima de ella".

Todo ello salió a la luz gracias a Gabrielle, quien hizo público hace ocho años el terror que vivió en 2013. "En la embajada me dijeron que no hablara del tema y empecé a investigar; la bola de hizo más grande", afirma la joven en el documental producido por 'Newtral' y Atresmedia.

Tras ella, cerca de medio centenar de víctimas revelan el mismo modus operandi de este hombre. Manuel se ganaba su confianza durante días y la noche antes de volver, las emborrachaba hasta que se quedaban en un estado de seminconsciencia.

Ahora, la investigación es recopilada al detalle en el documental 'El depredador de Sevilla". " Todas nosotras éramos muy vulnerables y no nos dimos cuenta, pero Manuel lo veía", expresa en él una de las víctimas.

Formalmente, está condenado desde 2025 a nueve años de prisión por tres agresiones, pero sigue en libertad esperando respuesta a su recurso en la Audiencia de Sevilla. Mientras, no se descarta que haya más víctimas que decidan denunciar.

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