Tras visitar la Cañada Real en Madrid o la barriada de Los Pajaritos en Sevila, el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos ha asegurado que España se encuentra en una de las peores situaciones de toda la Unión Europea.

En este sentido, Philip Alston ha destacado que el país "está fallando" a los más vulnerables y que "no se toma en serio" los derechos sociales.

"A pesar de que España está prosperando económicamente, demasiadas personas siguen pasando apuros" y "la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás con políticas económicas que benefician a empresas y personas más ricas", ha apuntado en una comparecencia para explicar sus recomendaciones al Gobierno.

Una semana de viaje por las zonas más pobres le ha permitido ver "muy claro", según ha señalado, "que hay dos Españas". "Me he reunido con grupos gitanos que viven en basureros y con trabajadores migrantes que viven en las peores condiciones que he visto", ha destacado.

En este sentido, Alston ha expresado que la palabra más repetida por estas personas ha sido "abandonados". Los altos precios de los alquileres, los deshaucios y la gente que los sufre, la España vaciada, ha apuntado, "parece que no reciben mucha atención del Gobierno".

El relator de la ONU ha señalado también a la precariedad "insostenible" como aquello que más le llama la atención. "Hay un gran número de españoles cuya situación social y económica es precaria", ha afirmado.

Entre sus soluciones se encuentran la lucha contra el desempleo o las ayudas a las mujeres que son cabeza de familias monoparentales.

Un dramático informe que es una fotografía de la pobreza en nuestro país.