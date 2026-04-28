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Más de 250 efectivos

Fuerte despliegue policial en Málaga con más de una veintena de registros simultáneos ante los recientes tiroteos

Los detalles Fuentes policiales han señalado que la actuación moviliza a más de 250 efectivos, está liderada por el grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Policía Nacional. Hay desplegados agentes uniformados y de paisano, con el apoyo de más de una decena de furgones policiales y un helicóptero.

Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía NacionalEuropa Press
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La Policía Nacional ha practicado este martes más de una veintena de registros y ha detenido a varias personas en medio de un fuerte despliegue policial en el barrio de La Trinidad en Málaga, donde en las últimas semanas se han producido enfrentamientos entre clanes familiares y varios tiroteos.

Agentes uniformados y de paisano, con el apoyo de más de una decena de furgones policiales y un helicóptero, se han desplegado desde primera hora de la mañana en las calles de este barrio, según ha podido comprobar EFE.

Durante el operativo, que moviliza a más de 250 efectivos y se enmarca en unas actuaciones que se encuentran bajo secreto judicial, los agentes han realizado 21 entradas y registros.

El dispositivo se ha establecido en torno a los lugares de los últimos enfrentamientos armados entre distintos clanes familiares en La Trinidad y se ha detenido a "la mayoría de los investigados", además de intervenir "numerosos efectos, entre ellos armas", según ha afirmado a EFE Teresa Pellús, portavoz de la Comisaría Provincial de Málaga.

Al frente de la operación se encuentra el Grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Comisaría de Málaga, y participan efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto a agentes de las comisarías de los distritos norte, centro y oeste.

En el despliegue intervienen agentes de las unidades policiales de medios aéreos y guías caninos, de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Prevención y Reacción (UPR) e Intervención Policial (UIP). De estas actuaciones entiende la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga número 5.

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