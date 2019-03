Frank Cuesta lanza un emotivo mensaje a su cámara Santi Trancho cuatro años después de su muerte

Frank Cuesta ha querido recordar a su fiel compañero y amigo Santi Trancho cuatro años después de su muerte. El cámara televisivo de 'Frank de la Jungla' falleció en un accidente de moto con 32 años en 2015, y cada año, Frank Cuesta ha rememorado a su compañero.

"Aunque no estés, siempre estás", ha publicado en la red social Twitter el protagonista del show televisivo. Cuatro años atrás Frank Cuestas aseguraba que le habían "arrancado un trozo de vida": "Por favor, arropad a su madre y Ana", en referencia a Ana Fernández, la pareja de Trancho.

Precisamente, la actriz también ha querido recordar al que entonces fue su compañero sentimental: "Cuatro años observando desde muy alto. Espero que grabes los mejores planos y que estés orgulloso, porque estamos exprimiendo la vida como tú nos enseñaste", ha publicado Ana Fernández en su cuenta de Instagram junto a una foto del cámara.

Santi Trancho | Instagram

Frank Cuesta realizó una particular carta de despedida a su amigo en 2015, en ella escribió: "Santi no era un cámara para mí... era mi amigo; y se lleva dentro muchos secretos que jamás le pude contar a otra persona. Me deja su voz, su imagen y su cariño, que estarán presentes hasta el día que me encuentre con él de nuevo".