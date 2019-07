La Fiscalía de Málaga ha informado a favor de la suspensión de la pena a Borja, condenado a dos años de prisión por el homicidio imprudente a un hombre que estaba atracando a una mujer.

Según fuentes fiscales consultadas por laSexta, Borja cumple los requisitos establecidos por la ley para que se suspenda la ejecución de la pena confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga.

El joven no tiene antecedentes penales, las circunstancias personales son favorables a la reinserción y se ha ofrecido a pagar la indemnización aunque sea a plazos.

La sentencia que le condena por la muerte de un ladrón, al que agredió cuando trataba de ayudar a una mujer a la que este estaba atracando, ha estado marcada por la polémica.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga le condenó a dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, así como a pagar 180.000 euros a la familia del atracador en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia, de 22 páginas, considera que no hubo legítima defensa porque "no hubo agresión ilegítima" por parte del ladrón hacia el joven condenado. Además, recoge que Borja no auxilió al delincuente tras golpearle, quedando este malherido en el suelo por un traumatismo craneoencefálico que sufrió al caer al suelo y que finalmente le causó la muerte.

En este sentido, el fallo recoge que "bien pudo el acusado haber acudido a otros medios menos gravosos en aras de reprimir el ilícito penal" y que "si el acusado en vez de decidir golpear a la víctima para recuperar el bolso hubiera decidido simplemente seguirla en espera de la llegada de la Policía, la muerte no se hubiera producido".