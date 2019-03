El personal médico denuncia que Sanidad actúa de forma improvisada

Santiago es uno dos médicos que tendrá que atender a la enfermera contagiada por ébola y lo hará, dice, sin haber recibido la formación necesaria, "el hospital afirma que se nos ha dado entrenamiento, se refiere a una charla en la que una enfermera se vistió y se desvistió".



Asegura que los sanitarios de La Paz llevan desde abril pidiendo a la gerencia del hospital un protocolo de actuación para tratar casos de ébola, pero dicer que a fecha de hoy no han recibido respuesta, "ya no basta con la entrega, se necesitan sistemas que funcionen".



Y no tiene dudas, cree que el fallo que provocó el contagio de su compañera Teresa se podría haber evitado, "sea lo que sea, se podría haber evitado con más entrenamiento".



Desde que saltó la noticia de la repatriación del padre Miguel Pajares, el personal médico no ha parado de mostrar sus quejas por la falta de formación. Denuncian que se actuó de forma improvisada y sin el material adecuado, "no se nos han dado garantías ni entrenamiento suficiente", afirma Santiago.



Los sanitarios aseguran que tras la muerte de Pajares, el protocolo de actuación cambió y nadie avisó a los médicos y enfermeros.