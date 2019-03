El Financial Times tacha de "locura" la carrera independentista en Cataluña

El Finalcian Times, en su editorial tacha de locura la carrera de Cataluña hacia la independencia, "la locura de la carrera de Cataluña hacia la independencia" se podía leer en sus páginas.



En su último artículo editorial dedicado a la cuestión catalana, el diario londinense advierte de que "lo último que necesita un país como España, que está empezando a salir de una profunda crisis económica, es una crisis constitucional que ponga en duda su futuro como estado unitario".



El peligro es que la "guerra fría" que, según el diario, se ha instalado desde hace tres años entre las autoridades catalanas y el Gobierno central, con "multitudinarias manifestaciones" y "gestos cargados de simbolismo" de un lado, y "veladas amenazas" de otro, "conduzca a un choque real".



El periódico critica la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña con la que se pretende dar inicio al proceso independentista y que el Tribunal Constitucional decidió suspender tras el recurso presentado por el Gobierno central.



El "conductor ostensible" de esa resolución es la coalición Junts pel Sí, que logró en las pasadas elecciones autonómicas 62 de los 135 escaños de la Cámara regional, comicios que el campo separatista presentó como un plebiscito por la independencia, según recuerda el diario.



"Pero, incluso con esa alianza variopinta, no alcanzaron una mayoría de votos, sino sólo el 47,7%, muy por debajo de lo que habría sido moralmente necesario para justificar una ruptura con España", algo que la Constitución en cualquier caso no autoriza.



El Financial Times considera que el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, "ha contribuido a convertir el desafío catalán en un bloqueo constitucional, debido a su negativa a discutir cambios", pero añade que es el presidente regional, Artur Mas, quien "ha embarullado" el problema "una y otra vez".



Una prueba de que el presidente en funciones de la Generalitat "ha perdido el control" de los acontecimientos es el hecho, según el FT, de que un partido minoritario "de izquierda radical", la CUP, ha podido dar forma a la resolución separatista, "pero todavía se niega a votar a favor de la reelección de Mas".



El artículo explica que Rajoy ha llevado la decisión del gobierno y parlamento catalanes ante el Tribunal Constitucional, "pero -puntualiza- esta es una crisis que requiere una solución política". "La Constitución ha servido bien a la España democrática, pero el país necesita que se convierta en un documento vivo que sirva a un estado dinámico y en evolución, y sea reformada conforme a líneas federales más claras". "Este periódico -añade el editorial- se opuso a la secesión de Escocia y considera la ruptura de España igualmente indeseable".

Argumenta que "las consecuencias económicas serían devastadoras tanto para España como para Cataluña", se crearían "incertidumbres políticas y legales" y surgirían "dudas acerca de la viabilidad de las finanzas públicas a ambos lados de la línea divisoria".



"Madrid", pide por último el diario, "no debe reaccionar con exageración al acto de desafío de Barcelona", pero "es Cataluña, por encima de todo, la que debe dar un paso atrás que evite el desencadenamiento de una profunda crisis".