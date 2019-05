Familiares y amigos, aliviados tras una semana sin noticias de Natalia Sánchez: "Ha aparecido y está bien"

Localizada en buen estado. Es la noticia que todos esperaban escuchar en Baza, Granada. Es el pueblo familiar de Natalia Sánchez.

La tía de la joven asegura que después de días de angustia respiran por fin aliviados. "Que ha aparecido y ya está. Os lo agradecemos mucho. Está bien y ya está", ha señalado ante las cámaras de laSexta.

Se han enterado de que Natalia está en un hospital de París a través de los medios. Agradecen a todos aquellos que se han volcado en su búsqueda. Ahora piden tranquilidad hasta saber cómo se encuentra su sobrina. "De momento no se ha podido hablar con los padres, ya se pondrán en contacto con nosotros", ha añadido la tía de la joven que desapareció en París.

Satisfacción y alegría también en Calviá, Mallorca. Aquí estudió Natalia hasta marcharse a estudiar Económicas a Barcelona. Sus padres, sin embargo, siguen viviendo en la isla. "Me he puesto a llorar tras escuchar la noticia. No es lógico que unas personas tan buenas estén pasando por este calvario", dice uno de los vecinos.

Ahora esperan poder verla y poder olvidar cuanto antes esta angustiosa semana.